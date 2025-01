Unahotels-Bonn 73-70: Reggio approda alle Top 16 di Fiba Champions League

Reggio Emilia, 15 gennaio 2025 – Una Pallacanestro Reggiana solida e volitiva batte anche al PalaBigi la Telekom Bonn e chiude la serie dei Play-Inn qualificandosi per la Top 16 di Fiba Champions League. Protagonista della serata un validissimo Cassius Winston che riesce, stavolta, a incanalare nel modo giusto tutta la sua energia e a risultare costante in fase realizzativa e in cabina di regia. Molto bene anche Faried e Momo Faye, che al ritorno sul parquet dopo l’infortunio protegge il ferro da par suo. Menzione d’onore per Cheatham, che dopo avere spadellato per tutta la partita (0/6 da 3) trova due “bombe” consecutive negli ultimi due minuti che spostano l’ago della bilancia a favore di capitan Vitali e compagni.

Inizio in sostanziale equilibrio con le squadre che si scambiano canestri (invero pochi) e colpi solidi, ma corretti, in retroguardia. Al 7’ lo score indica il +1 biancorosso: 14-13. Reggio riesce poi a prendersi l’abbrivio con un Faye monumentale a protezione del canestro e i panieri di Smith. Break di 7-0 per il 21-13 a due minuti dalla conclusione del primo periodo. Chiusa la frazione con sei lunghezze di margine, in quella successiva è la Telekom ad approcciare decisamente meglio la contesa aumentando l’intensità difensiva e trovando canestri più agevoli. A metà tempo i tedeschi ritrovano la parità (28-28) costringendo Priftis a chiamare un opportuno time-out.

La mossa però non sortisce particolari effetti, anzi è la truppa di Moors nell’occasione a operare un deciso allungo: 9-0 di parziale per il +7. A interrompere l’emorragia di punti emiliana è Winston, un canestro che ridà energia e che consente a Reggio di approdare all’intervallo lungo in svantaggio lieve. Al ritorno sul parquet una Unahotels più volitiva rimette il naso avanti trascinata da sul faro offensivo Winston. I suoi assist per Faye, tre di fila convertiti a paniere, spingono i biancorossi sul 42-37, e questa volta tocca al tecnico ospite provare a metterci una pezza chiamando i suoi a raccolta. Un conciliabolo utile ai rosa di Germania perché tra selve di errori e indecisioni generali ne commettono qualcuno in meno, tornando a impattare.

Nelle fasi conclusive del quarto Uglietti, sempre utilissimo, e compagni ritrovano lucidità e lo chiudono guidando 52-49. Per oltre la metà dei dieci minuti decisivi le squadre si alternano avanti nel punteggio, in maniera lieve. Nessuno dei due team riesce a prendere in mano l’inerzia della contesa e il proscenio viene, di volta in volta, calcato da azioni talentuose di diversi protagonisti.

A spostare l’inerzia verso l’Unahotels sono due “bombe” consecutive di Cheatham negli ultimi 2’, ossigeno puro nell’asfittico attacco reggiano del periodo. Sono il fattore che permette ai padroni di casa di ritrovarsi sul +3 (73-70) a 8 secondi dalla fine, con i due liberi di Winston. Bonn prova per due volte a trovare la “bomba” del pareggio ma con esiti negativi. Nella fase successiva di Bcl la truppa di Priftis affronterà le spagnole Manresa e Tenerife; più la vincente della bella, in calendario mercoledì prossimo, tra gli israeliani dell’Hapoel Holon e i turchi del Petkimspor

Il tabellino

UNAHOTELS: Barford 2, Winston 23, Faye 8, Gombauld 6, Smith 5, Uglietti 4, Vitali, Faried 14, Grant 5, Cheatham 6. N.e: Gallo e Chillo. All.: Priftis.

TELEKOM: Mc Ghee 10, Bahre 2, Griesel 2, Fleming 17, Soares 13, Hume, Pape 10, Thiemann 7, Kennedy 9. N.e.: Muller e Kazakevicius. All.: Moors

Arbitri: Boris Krejic (Slo), Paulo Marques (Por), Peter Praksch (Ung) Parziali: 21-15, 34-37, 52-49 Note: spettatori 2481; tiri da 3: Unahotels 6/21, Telekom 10/35; tiri liberi: Reggio Emilia 21/23, Bonn 10/16. Uscito per 5 falli: Vitali.