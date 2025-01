Unahotels, che cuore! Tiene testa a Milano

Reggio Emilia, 12 gennaio 2025 – Alla sagra del canestro, vince Milano che relega così la Unahotels al sesto posto in classifica al termine del girone di andata e dunque il team reggiano incontrerà Trento nei quarti di finale della Coppa Italia a metà febbraio.

Ma questa è solo una parte di notizie uscite dalla trasferta del Forum di Assago. Questa Unahotels, infatti, ha confermato di avere un cuore che fa provincia, anzi riesce ogni volta a trovare protagonisti nuovi a rotazione e rimettersi in piedi dopo colpi che avrebbero stordito un peso massimo. Contro i campioni d’Italia in carica, i sogni di gloria reggiani, infatti, si sono infranti solamente a un paio di secondi dalla fine con la tripla che Cassius Winston ha scoccato per la potenziale vittoria.

La giocata da ’all-in’ del folletto americano, in condizioni di tiro non ottimali, è sicuramente condivisibile: un supplementare per la Unahotels sarebbe stato un extra-sforzo eccessivo dopo l’impresa in Germania in coppa, i problemi fisici con cui la Unahotels sta convivendo, le rotazioni limitate per alcuni giocatori fuori per cinque falli e l’appuntamento cruciale di mercoledì per il passaggio del turno in coppa. Pazienza, rimane il fatto che dopo la debacle di Trapani e il ko con la Virtus, sono arrivate risposte chiare.

Ci si aspettava un piano partita dove le Scarpette Rosse avrebbero tenuto alto il ritmo in modo da lavorare ai fianchi la Unahotels, ma i biancorossi sono un martello pneumatico che non si scarica mai, tenendo testa ai padroni di casa.

Il match sembra concludersi a 13’’ dal gong quando Shields conquista due liberi per un fallo di Vitali che manda su tutte le furie la panchina reggiana (alla fine saranno ben 24 i liberi concessi a Milano nell’ultimo quarto e 43 totali contro i 19 di Reggio); la guardia milanese fa 0/2, ma Leday conquista rimbalzo e fallo con conseguente 1/2 per il 107-103.

Partita finita? Macché! Winston si inventa la tripla del 107-106; timeout per Messina che fa recapitare la palla a Mirotic su cui Faried spende il quinto fallo. Il lungo ex Barcellona fa 1/2 poi la tripla di Winston non va a segno.

Il tabellino

MILANO

108

UNAHOTELS

106

EA7 MILANO: Mannion 13 (1/2, 2/3), Bortolani n.e., Tonut, Bolmaro 6 (2/6, 0/1), Brooks 7 (2/4, 1/2), Leday 13 (1/1, 1/4), Ricci 3 (1/1 da 3), Flaccadori 10 (4/6 da 2), Caruso, Shields 23 (3/3, 4/6), Mirotic 33 (6/8, 2/7), Gillespie. All.: Messina.

UNAHOTELS: Barford 5 (1/3, 1/4), Gallo, Winston 18 (3/5, 1/5), Gombauld 17 (8/12 da 2), Smith 8 (1/1, 2/5), Uglietti 7 (2/2 da 2), Fainke n.e., Vitali 6 (1/1, 1/1), Faried 11 (4/6 da 2), Grant 10 (2/2, 2/4), Chillo, Cheatam 24 (8/10 da 3). All.: Priftis.

Arbitri: Gonella, Borgioni, Dori.

Parziali: 28-29, 55-51, 84-76.

Note: tecnico a Priftis al 17’, tecnico a Leday al 31’. T.lib.: Mil. 37/43, Reg. 17/19. Rimb.: Mil. 28, Reg. 25. Ass: Mil. 18, Reg. 24.