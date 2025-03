Unahotels-Sassari 84-58: roboante vittoria biancorossa in chiave playoff

Reggio Emilia, 1 marzo 2025 – Ci vogliono tredici minuti alla Unahotels per trovare le chiavi per battere la Dinamo Sassari, ma una volta trovate, grazie a una bella mossa tattica di Priftis e alla precisione di Barford, i biancorossi prendono in mano l’inerzia del match e, minuto dopo minuto, costruiscono una vittoria solida, concreta e importante in chiave playoff.

Protagonisti di serata oltre al citato esterno Usa, un Faried estremamente energico, dominatore delle plance, un positivissimo Uglietti e un chirurgico Cheatham. E sì che Reggio non inizia proprio benissimo il match, tra salve di errori e incertezze difensive. Sassari, appena più attenta, si prende il primo abbrivio e se non fosse per Barford, che realizza 9 dei primi 11 punti reggiani, la truppa di Priftis avrebbe anche maggiori problemi. Riesce invece a chiudere sotto di sei lunghezze il primo quarto.

La mossa tattica di Priftis, che mette contemporaneamente sul parquet Faried, nell’inusitata veste di ala forte, e Faye permette a Reggio di iniziare al meglio il secondo periodo. Ci pensa poi Barford a mettere la freccia (29-25) al 4’ al culmine di un break di 10-0, e una bella fase di Uglietti, con due “bombe” consecutive, permette all’Unahotels di operare l’allungo che le consente di approdare all’intervallo lungo avanti di sei lunghezze.

Al ritorno sul parquet Smith e compagni tracciano il solco decisivo, colpendo dalla lunga con Cheatham e alzando l’intensità difensiva. Fattori che producono il +14 (57-43) del 6’. Assunto il comando del match la Pallacanestro Reggiana non lo molla più, avendo cura dapprima del bottino accumulato e poi incrementandolo fino a toccare anche le venticinque lunghezze di vantaggio.

Il tabellino

UNAHOTELS: Barford 15 (2/4, 3/6), Gallo 5 (1/1, 1/2) Winston 3 (0/1, 0/4), Faye 12 (3/7, 3/7), Smith 9 (3/7, 3/7), Uglietti 11 (3/7, 3/7), Fainke, Vitali 1 (0/3), Faried 9 (4/5), Grant 7 (3/3, 0/1), Chillo 2 (1/1, 0/3), Cheatham 10 (2/4, 2/5). All.: Priftis.

BANCO DI SARDEGNA: Cappelletti 2 (0/1, 0/3), Bibbins 5 (1/5, 1/5), Halilovic 16 (7/10), Fobbs 6 (2/6), Tambone (0/4), Veronesi 6 (0/2, 2/4), Bendzius 5 (1/4), Vincini (0/1), Sokolowski 7 (2/3, 1/2), Thomas 11 (4/11, 0/2). N.e.: Vasselli e Trucchetti. All.: Bulleri.

Arbitri: Lorenzo Baldini, Gabriele Bettini, Silvia Marziali Parziali: 19-25, 43-37, 65-49 Note: spettatori: 3725; tiri da 3: Unahotels 10/34, Banco di Sardegna 5 /24; tiri liberi: Reggio Emilia 12/15, Sassari 11/15.