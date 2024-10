Unahotels-Treviso 88-64, i biancorossi dominano gli avversari

Reggio Emilia, 12 ottobre 2024 – E alla quarta gara ufficiale della stagione l’Unahotels si scopre finalmente squadra battendo nettamente, di grinta, intensità difensiva ma anche mostrando le sue note di talento la potenzialmente ostica Nutribullet Treviso.

Che per due e quarti e mezzo tale si dimostra, prima di cedere, minuto dopo minuto, alla voglia dei biancorossi di sfornare una prestazione convincente dopo le titubanti gare precedenti dove, va comunque ricordato, Reggio aveva prevalso due volte su tre. Primattori di serata, in rigoroso ordine cronologico: prima Sasha Grant, dominante nel secondo quarto, poi Winston, che nel terzo ha dato il la al successo biancorosso segnando lui e facendo segnare: in particolare Faye, monumentale anche in fase difensiva.

Ci ha poi pensato Jaylen Barford a chiudere la contesa con un sontuoso ultimo periodo dove sigla qualcosa come 15 punti, molti dei quali decisivi. Reggio termina la contesa, altro segno importante, con ben sei uomini in doppia cifra

Inizio biancorosso a tamburo battente: 8-0 di minibreak e presenza a rimbalzo. Vitucci chiama un immediato time-out per metterci una pezza. La mossa ha effetto parziale: perché gli ospiti riescono a contenere le folate biancorosse, ma dall’altro del campo non la mettono neanche in una vasca da bagno. E così, tra tanti errori, l’Unahotels mantiene comunque l’abbrivio e chiude avanti di cinque punti la prima frazione.

Nel secondo periodo è la Nutribullet ad aprire con un 8-0 e a costringere Dimitris Priftis a parlarci sopra con la squadra, anche perché i veneti mettono per la prima volta il naso avanti nel match (17-20).

Reggio risponde con uno scatenato Grant, due sue “bombe” consecutive tengono i padroni di casa in linea di galleggiamento scacciando i fantasmi del momento. Il pallino dell’incontro però passa in mano trevigiana, che approda all’intervallo lungo guidando 38-33. Alla ripresa del confronto, sospinta anche dal tifo di un PalaBigi infuocato, la Pallacanestro Reggiana alza l’intensità sui due lati del campo, pur tra le consuete ingenuità in fase di passaggio, e rimette in equilibrio la contesa (41-41) al 3’ per poi proseguire il forcing, passando a condurre, grazie in particolare a un momento di trance agonistica di Cassius Winston.

Nella fase sono l’amato ex Olisevicius, festeggiato con un lungo applauso prima del match, e compagni a finire alle corde. Smith e Barford aggiungono mattoni alle fondamenta costruite da Winston e al 9’ l’Unahotels perviene al massimo vantaggio: 57-45.

Due ingenuità evitabili nel finale di tempo riavvicinano la truppa di Vitucci.

Nell’ultimo quarto a portare il successo nel porto biancorosso è un sontuoso Barford: segna 15 punti, in piena foga agonistica, molti dei quali decisivi per la vittoria. Propiziando l’allungo decisivo contro il quale la Nutribullet non ha più armi da opporre.ù

Il tabellino

NUTRIBULLET: Bowman 8, Harrison 16, Mascolo 8, Mazzola 2, Mezzanotte, Olisevicius 7, Alston 7, Paulicap 4, Macura 12. N.e.:Torresani, De Marchi, Spinazzè. All.: Vitucci

UNAHOTELS: Barford 24, Gallo, Winston 13, Faye 12, Gombauld 2, Smith 10, Uglietti, Vitali 11, Grant 11, Chillo, Cheatham 6. N.e.: Fainke. All.: Priftis.

Arbitri: Carmelo Lo Guzzo, Fabrizio Paglialunga, Simone Patti

Parziali: 17-12, 33-38, 57-50

Note: spettatori: 3650, tiri da 3: Unahotels11/29, Nutribullet 5/25; tiri liberi: Reggio Emilia 9/16, Treviso 9/14.