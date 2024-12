Basket, al via l'undicesimo turno. Orari e dove vedere le gare in TV

Bologna, 14 dicembre 2024 – Saranno ben due gli anticipi a fare da apripista all’undicesimo turno del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai, il terzultimo prima della fine dell’anno. Si partirà alle 20.45, al PalaFerraris di Casale Monferrato (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, Eurosport 2 e DMAX, canale 52 del digitale terrestre), con una delle sfide senza dubbio più suggestive di giornata quella tra Bertram Derthona Tortona padrona di casa e l’Umana Reyer Venezia. Gli uomini di coach De Raffaele, ex di serata, arrivano all’appuntamento dopo la vittoria contro Chemnitz, la quinta in altrettante gare disputate in Basketball Champions League FIBA, ma devono riscattare il ko casalingo in campionato, rimediato una settimana fa contro Treviso, mentre Venezia è reduce dai passi falsi contro Sassari in campionato e Cedevita Olimpia Lubiana. Punti decisamente pesanti per la zona salvezza sono invece in palio nella sfida in programma alle ore 21 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN), che vedrà fronteggiarsi la Givova Scafati e l’Estra Pistoia. Dopo la separazione da coach Marcelo Nicola e l’arrivo del nuovo assistente Davide Bonora, a guidare i campani, che hanno perso in tre delle ultime quattro uscite, sarà Damiano Pilot, mentre in campo la novità, a seguito dell’addio a Jordan Mc Rae, è l’ingaggio dell’ala serba Nikola Jovanovic. Non sta di certo meglio Pistoia, in striscia negativa da quattro partite e chiamata ad invertire il trend per allontanarsi dalla sona più calda della classifica.

Le gare della domenica

Domani, domenica 15 dicembre, si tornerà in campo a mezzogiorno con la sfida del PalaSerradimigni (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari padrona di casa, che in settimana è stata sconfitta in FIBA Europe Cup dai francesi del Le Portel, e l’Unahotels Reggio Emilia, che arriva all’appuntamento dopo il successo sul campo di Napoli. Tra le squadre senza dubbio più in forma del momento c’è invece la Nutribullet Treviso, che alle 16.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 2) punta ad allungare la propria striscia positiva di quattro successi sfidando la Vanoli Cremona, la quale a sua volta si presenta alla palla a due galvanizzata dal ritorno al successo nel derby contro Varese. Alle 17 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) si alzerà poi la palla a due di una sfida che profuma di storia ed ha un sapore antico: il derby lombardo tra la Openjobmetis Varese, ko in quattro delle ultime uscite, e l’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo aver ritrovato il bandolo della matassa in Eurolega (sei vittorie continentali di fila per gli uomini di Messina), cerca di riprendere il cammino anche in campionato dopo il passo falso contro la Virtus. Decisamente inedita, invece, la sfida delle 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, Eurosport 2 e DMAX, canale 52 del digitale terrestre), tra la neopromossa Trapani Shark, reduce da cinque vittorie di fila, e la capolista Dolomiti Energia Trento, a punteggio pieno dopo i 10 successi in altrettante giornate. Il morale è alto anche in casa della Virtus Segafredo Bologna del nuovo coach Dusko Ivanovic – al suo esordio sulla panchina bianconera in campionato – a seguito delle vittorie contro Milano e Baskonia: i felsinei sono attesi dall’importante test delle 19 contro la Pallacanestro Trieste (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) che, dopo un buon inizio ha inanellato una serie negativa di quattro sconfitte. A chiudere la giornata, sarà poi la sfida delle 19.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) tra la Germani Brescia e il fanalino di coda Napoli Basket, ancora a secco di vittorie.