Unieuro vince sul campo di Vigevano e si assicura il primo posto nel girone Rosso

Forlì, 7 aprile 2024 – Forlì esce a braccia alzate anche dal temibile campo di Vigevano e, complice il ko della Fortitudo ad Agrigento, si assicura il primo posto nel girone Rosso a due giornate dal termine della regular season. Portando ben cinque uomini in doppia cifra (18 punti per Johnson e Zampini), la Pallacanestro 2.015 la spunta 80-85 al termine di una sfida vibrante e per larghi tratti nervosa.

L’Unieuro fa circolare bene la palla e scatta meglio ai blocchi di partenza (10-16). Vigevano, comunque, trova buone soluzioni sotto canestro e con Wideman rimette la testa avanti (19-18). Nel secondo periodo, poi, i padroni di casa riescono pure ad allungare nel punteggio. Dopo il 25-29 siglato da Zampini, la Elachem gioca in velocità e trova ripetutamente il +4, fino al 43-39 di Battistini. Il match si fa nervoso, l’Unieuro si carica di falli ma, precisa dalla lunetta, resta comunque in scia (44-43). Dopo la pausa lunga, i forlivesi prendono in mano le redini della partita. Johnson, Allen e Pollone colpiscono a raffica dall’arco e l’Unieuro vola sul +11 (51-62). Vantaggio dilapidato subito dopo: un parziale di 10-1 dei padroni di casa vale il 65-65. L’Unieuro difende forte e si riporta avanti (68-76 a 33’45”), ma Vigevano ancora non molla: tre bombe in un minuto valgono il sorpasso (79-76). Il finale è convulso, non si segna più, ma Forlì nel finale si aggrappa a Zampini e Johnson e impone la propria legge.