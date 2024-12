Urania cerca riscatto nel derby di Desio contro Cantù: sfida per il quarto posto

Un momento non dei più fortunati, ma per l’Urania c’è occasione di riscatto domani nel derby di Desio con Cantù. Una rivalità che richiama più il mondo Olimpia, ma di fronte ci sono due squadre a 18 punti, quindi nei posti alti della classifica, per quanto i comaschi abbiano una gara in meno.

"Ci aspetta una grande partita contro un avversario forte, l’Acqua S.Bernardo è tra le favorite per la vittoria del torneo - le parole di coach Marco Cardani - Cantù ha un roster profondissimo, che consente al loro staff tecnico di avere diverse alternative, sia in termini tecnici che di solidità fisica".

Ora infatti c’è Dustin Hogue al fianco di Grant Basile sotto il ferro: "Proprio sulla loro capacità di dare fisicità al match dovremo lavorare con attenzione, cercando di proporre la nostra versione migliore e provando a dare il massimo, per essere pronti e reattivi in una sfida che vale il quarto posto in classifica".

L’Urania, pur trascinata da Gentile (nella foto), arriva da due rovesci sfortunati, per quanto inattesi. Con Forlì solo all’ultimo tiro, e con Avellino in overtime.

A.L.M.