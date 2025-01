Varese-Brescia, bivio derby. A Masnago per il rilancio

L’Openjobmetis Varese ospita alle 19 la Germani Brescia per il derby lombardo, valido per la 18ª giornata di Serie A. Dopo la sconfitta sul campo di Pistoia, la squadra di Herman Mandole cerca riscatto davanti al proprio pubblico contro un avversario reduce dal k.o. all’overtime contro Tortona. Il match sarà diretto dagli arbitri Mark Bartoli, Christian Borgo e Marco Catani. Quella di stasera sarà la 43ª sfida in Serie A tra le due squadre, con il bilancio complessivo che sorride ai padroni di casa, avanti 25-17.

Tuttavia, Brescia arriva a Masnago con una striscia aperta di tre vittorie consecutive contro Varese, inclusa quella della gara d’andata, giocata il 29 settembre 2024. In quell’occasione, la Germani dominò 118-94 trascinata da Miro Bilan (25 punti, 12 rimbalzi e 6 assist), Amedeo Della Valle (24 punti) e KC Rivers (22 punti). I biancoblù, allenati da Giuseppe Poeta, condividono attualmente il primo posto in classifica con Trento, Trapani e Virtus Bologna, a testimonianza della solidità e del rendimento della squadra.

Varese, per questa importante sfida, dovrà fare a meno ancora di Keifer Sykes, fermo ai box per una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Il playmaker statunitense dovrebbe tornare a disposizione per il big match contro Milano. Per Brescia, invece, sarà una partita speciale per Giancarlo Ferrero: l’ex capitano biancorosso torna a Masnago dopo aver vestito la maglia di Varese dal 2015 al 2023, totalizzando 237 presenze e oltre 1000 punti.

In vista del match, Herman Mandole, coach di Varese, ha dichiarato: "Per riuscire ad avere la meglio, dovremo giocare la nostra pallacanestro evitando il “solito“ calo nel terzo quarto. Nella gara di andata la Germani ci aveva fatto male in post-basso con Bilan ed il rimbalzo offensivo". Giuseppe Poeta, tecnico della Germani Brescia, ha risposto così: "Siamo attesi da una partita molto difficile contro una squadra in fiducia, che ha vinto quattro delle ultime sei gare e che, con questo nuovo assetto, soprattutto in casa, ha messo le basi per un’importante risalita in classifica. Masnago è un campo ostico, come testimoniato dalle sconfitte della Virtus Bologna e Milano. L’attenzione, di conseguenza, dovrà essere altissima, perché sarà una sfida dura e gli avversari ci daranno filo da torcere".