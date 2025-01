Varese cerca conferme. Cremona, esame Trento. Prima in salita per Brotto

Penultima giornata del girone di andata, dopo il successo di Napoli sfida complessa per la Pallacanestro Varese a Sassari. Padroni di casa altalenanti, ma senza Sykes i biancorossi restano un esperimento in movimento, e il PalaSerradimigni resta teatro complicato. Per Cremona prima da head coach per Pierluigi Brotto (nella foto) a Trento. La ex capolista solitaria del campionato viene dal ko in EuroCup e dai due in fila in LBA, ma resta squadra di riferimento, con un ex come il coach della retrocessione Paolo Galbiati. Sfida sulla carta proibitiva, ma interessante sarà la reazione della squadra dopo l’esonero di Cavina. A.L.M.