Varese cerca continuità. Guardia alta a Treviso

Alle 20.30 Openjobmetis Varese in campo nell’anticipo della 15ª giornata di Serie A con Treviso. I padroni di casa, dopo la sconfitta contro Pistoia, cercano il riscatto, mentre i biancorossi arrivano forte di una vittoria convincente contro Reggio Emilia. I precedenti tra le due squadre vedono Varese in vantaggio per 4-3, con Treviso che ha ottenuto una sola vittoria in casa nella stagione 2021/22. Frank Vitucci dovrà fare a meno del giovane David Torresani, indisponibile per una frattura al pollice. Da Varese, Leonardo Okeke sta recuperando da un infortunio all’anca, mentre Davide Moretti è in dubbio. Da segnalare anche la presenza dell’ex James Young, ora in forza a Varese, che aveva iniziato la stagione con Treviso.

Francesco Vitucci, allenatore di Treviso, sottolinea l’importanza di chiudere il girone d’andata con una vittoria. Olivier Hanlan, guardia di Varese, invece: "La Nutribullet è in fondo alla classifica, ma nelle ultime cinque partite ha vinto quattro volte giocando molto bene quindi al momento sono una delle squadre più in forma di tutto il campionato. Non possiamo prendere alla leggera l’impegno perché, nonostante veniamo da due vittorie consecutive, si tratta di una gara importante non solo per la nostra classifica ma anche per il prosieguo del nostro campionato".

Alessandro Luigi Maggi