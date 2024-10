Varese in scena a Trapani: "Serve solidità in difesa"

Palla a due alle ore 20.30 alla Itelyum Arena, per Varese c’è la sfida con Trapani Shark. Una prova quasi proibitiva per gli uomini di Mandole (nella foto): da una parte una corazzata, quella siciliana, dall’altra un gruppo in cerca di identità, quello biancorosso, e in cerca di una vittoria dopo tre sconfitte. Tanti dubbi per il coach argentino, a partire da Mannion: "I dottori stanno lavorando con lui tutti i giorni. Mi aspetto che giochi, ma se non sarà così saremo pronti per competere ugualmente". Ma si parla anche di mercato: "Abbiamo pensato la squadra per essere più difensiva, quindi se le cose non vanno bene penseremo di cercare un giocatore difensivo". A.L.Maggi