Varese-Milano sul filo. Grandi ex e tifosi in rivolta. Quanto vale questo derby

di Alessandro Luigi Maggi e Sandro Pugliese

Un derby con punti pesanti in palio, quello di oggi pomeriggio alle 17 tra Varese e Milano. "Non sono qui per perdere", ha dichiarato Luis Scola, nel pieno della contestazione che oggi priverà la curva degli Arditi, in un confronto privo di sorrisi dal lontano 2018. La tensione è altissima, la squadra ai minimi termini storici per umori e condizione, anche se una settimana di lavoro per Keifer Sykes promette passi in avanti rispetto allo “zero“ dell’ultima giornata. Difficile immaginarsi un cambio di passo immediato, anche perchè è lo stesso Scola a tenere aperto ogni scenario. In primo luogo, la posizione di Herman Mandole: "Non è nei nostri obiettivi cambiare, ma di fronte alle difficoltà, e a patto che il cambio migliori effettivamente la squadra, siamo sempre disposti a cambiare qualcosa, come già fatto quest’anno prendendo tre giocatori o passando dal 5+5 al 6+6".

Si può puntare sulla stanchezza dell’avversario, sull’esperienza di Alex Tyus sotto, contro elementi più “grezzi“ come Ousmane Diop e Freddie Gillespie, e sulla voglia di rivincite di Davide Alviti, un fantasma a Milano, non certo un faro, comunque, in questa Varese. Masnago chiede qualcosa di cui invaghirsi, anche se il rischio, con Cremona a Treviso, è ritrovarsi penultimi in solitaria davanti a Napoli, che difficilmente muoverà la sua classifica a Brescia.

Con il cuore ancora gonfio di gioia, ma con le gambe stanche di una trasferta svolta neanche 48 ore prima, l’Armani scende invece in campo conscia che adesso non potrà perdere neanche troppo terreno in campionato. Così il derby diventa uno snodo importante in ottica Final Eight di Coppa Italia, visto che al momento l’Olimpia ha solo un successo di vantaggio sul nono posto. Ci sarà il ritorno a Masnago di Nico Mannion, ormai perfettamente calato nel ruolo di attivatore del motore milanese. Ci sarà Zach LeDay fresco della palma di MVP del 15° turno di Eurolega con una prestazione deluxe (37 di valutazione). Si prospetta ampio spazio per le rotazioni, soprattutto con la truppa degli italiani, visto che martedì i milanesi saranno di nuovo in campo ad Atene contro il Panathinaikos. In questo caso anche l’altro ex, “Willie“ Caruso, potrebbe avere un buon minutaggio contro la squadra che lo ha lanciato ad alto livello un paio di stagioni fa.