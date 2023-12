Basket Serie A: Mannion è trascinatore, Varese domina Reggio Emilia nell’anticipo

Varese, 29 dicembre 2023 – La Openjobmetis trova il secondo successo consecutivo superando nell’anticipo della quattordicesima giornata la Unahotels Reggio Emilia per 116-93. Una gara a senso unico quella andata in scena alla Itelyum Arena in cui la formazione allenata da Tom Bialaszewski, che non vinceva a domicilio contro i reggiani dalla stagione 2018/2019, pone un altro mattoncino nella risalita dalla classifica per provare a raggiungere nel più breve tempo possibile l’obiettivo minimo della salvezza. Nelle fila ospiti non riesce il bis dopo il convincente successo ottenuto nell’ultimo turno casalingo contro il Banco di Sardegna Sassari. Si salvano soltanto Jamar Smith e Briante Weber: male Galloway che litiga coi ferri varesini (4/17 complessivo al tiro). Varese adesso resterà a guardare cosa accadrà negli altri risultati, in particolar modo alle sfide del fanalino di coda Happy Casa Brindisi impegnata in trasferta contro la Vanoli Cremona e alla Nutribullet Treviso che riceverà la visita della Estra Pistoia. Per i prealpini l’aggiunta a stagione in corso di Nico Mannion ha prodotto quella scossa attesa e necessaria a cambiare l’andamento dell’attuale campionato: con l’ex Baskonia e Golden State Warriors, autore di 19 punti e ben otto assist, la striscia aperta è di due successi in due apparizioni.

All’intervallo i prealpini avanti già di ventinove lunghezze

In termini di cronaca la sfida durerà poco più di tre minuti. I padroni di casa partono immediatamente forte dalla lunga distanza trovando tre triple che indirizzano la gara già in proprio favore. Ad infiammare la platea ci pensano Gabe Brown che rompe il ghiaccio seguito da due conclusioni mandate a bersaglio proprio da Mannion (la seconda con un elegante step back) col punteggio che indica 9-4. Il play-guardia azzurro è scatenato in attacco e firma il primo vantaggio in doppia cifra per il suo team. Gli avversari litigano col canestro e si dimostrano incapaci di arrestare l’ondata lombarda. A metà della prima frazione Atkins smuove il punteggio ma c’è poco da fare contro una Openjobmetis che tira con percentuali molto interessanti dai 6.75 metri. Ancora Mannion trova la quarta bomba della sua serata che vale il 27-8. Hanlan metterà il timbro sul 39-17 con cui si chiuderà la prima frazione del match. La musica non cambierà assolutamente e la forbice si allargherà fino al + 29 con Young che si iscriverà al festival del tiro da tre punti (51-22). La Unahotels prova a limitare i danni con Hervey e Weber che ridurranno di qualche lunghezza lo scarto ma senza impensierire Varese che rientrerà negli spogliatoi sul 70-41. Il dominio biancorosso non troverà ostacoli nemmeno al rientro dagli spogliatoi quando Hanlan aggiorna a +36 lo scarto in favore della Openjobmetis che ha in mano il gioco (88-52). Reggio Emilia sarà abile a costruire un parziale di 15-7 all’avvicinarsi del suono della terza sirena: i protagonisti sono Langston Galloway e Michele Vitali bravi a produrre il break usando il tiro da oltre l’arco. Varese riparte dal 95-69 e stopperà il tentativo di rimonta avversario con Brown e Spencer dovendo così gestire l’ampio vantaggio cumulato.