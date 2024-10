Varese, serve il mercato. Ora si rischia il tracollo

Il secondo ko in due gare, l’ennesima gara con più di 100 punti sulla coscienza. In casa Pallacanestro Varese la tensione è altissima, come conferma anche il coach Herman Mandole: "È difficile parlare dopo aver perso una partita così con 21 rimbalzi offensivi in più da parte degli avversari. Abbiamo lavorato tutta la settimana sull’aspetto difensivo, ma se concedi così tanti rimbalzi offensivi diventa tutto più difficile. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto perché se prendiamo più rimbalzi difensivi possiamo migliorare anche in attacco". Difficile fare di più con un solo centro di ruolo contro un avversario come Derthona, che al contrario può contare su Ismael Kamagate e ali reali come Severini.

Serve il mercato, ma al momento i tempi della società non sono noti. E, intanto, arriva anche pesante la mano del Giudice Sportivo. Una giornata di stop per Davide Alviti, peraltro reduce dalla miglior prestazione con la sua nuova squadra. Forte la motivazione: "per aver colpito al volto con un pugno un tesserato avversario, reagendo ad un fallo antisportivo subito". E poi c’è anche l’ammenda di 4.000 euro per il club: "per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e offese, ispirate a discriminazione e odio razziale".