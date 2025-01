Basket, coppe europee: Venezia vince ancora in Eurocup. Sbancata Amburgo

Bologna, 8 gennaio 2025 – L’Umana Reyer Venezia sembra messo definitivamente alle spalle un periodo decisamente critico: la formazione orogranata ha infatti sbancato Amburgo imponendosi per 90-77 sui Towers e inanellando la quarta vittoria di fila tra campionato ed Eurocup. Trascinati da Jordan Parks (19 punti e 7 rimbalzi) e Kyle Wiltjer (16 punti e 7 rimbalzi), gli uomini di coach Neven Spahija sono stati protagonisti di una grande prova, dominando il match nella prima parte di gara (30-17 dopo i primi 10’ di gioco) e resistendo poi al rientro dei padroni di casa. Oltre a Wiltjer, in doppia cifra tra i lagunari anche Mfindou Kabengele, ancora volta solidissimo sotto le plance (11 punti e 9 rimbalzi), mentre sul fronte tedesco ci sono 16 punti a testa per Jordan Barnett e Brae Ivey. Il primo tentativo di spallata degli orogranata è arrivato già nel corso del primo quarto, grazie alla solidità di Kabengele e Wiltjer e all’ottimo impatto in uscita dalla panchina di Casarin, che ha ispirato il 30-17 ospite arrivato al 10’, al culmine di un 12-0 di parziale. Il break orogranata si è poi ampliato tra la seconda e la terza frazione, con il vantaggio esterno che si è spinto addirittura fino alle 25 lunghezze (46-71) con un ulteriore 14-3 per gli uomini di Spahija che sembravano così aver messo anzitempo le mani sulla vittoria. Di diverso avviso, però, i padroni di casa che, toccato il fondo, hanno iniziato una poderosa risalita sulle ali di Stove e Barnett. Una rimonta che li ha portati fino al -8 suggellato da Kuath a 3’40” dalla fine è che è stata definitivamente stoppata dai canestri balsamici di Parks ed Ennis.

Reggio sbanca Bonn

Sorride anche la Pallacanestro Reggiana che in gara 1 dei Play-in di Basketball Champions League FIBA si è imposta a Bonn per 74-71, grazie a una straordinaria rimonta. I biancorossi emiliani sono entrati infatti nel quarto quarto sul -16 (72-56) ma poi hanno trovato le forze per rialzarsi e, con un tramortente 38-19 piazzato in soli 10’, hanno definitivamente ribaltato le sorti del match. Sulla clamorosa rimonta dei biancorossi emiliani c’è la firma di un monumentale Jaylen Barford, che ha chiuso il match con un bottino personale di 34 punti, figlio di un 13/18 al tiro e di un clamoroso 7/7 dalla lunga distanza. A dargli man forte ci hanno pensato Cassius Winston con 21 punti e l’ex Denver Nuggets Kenneth Faried che ha sfiorato la doppia doppia (13 punti conditi con 9 rimbalzi). Finita anche a -16 e rimasta nel quarto quarto orfani di coach Priftis – espulso – Reggio ha tirato fuori tutto il suo grande carattere e ha risalito la corrente canestro dopo canestro riuscendo poi a mettere la freccia del sorpasso con due stilettate dall’arco di Barford (89-87 a poco più di 2’ dalla fine). Pur frastornata, Bonn è comunque riuscita a restare aggrappata al match pareggiando due volte i conti con Soares prima e Kennedy poi, ma alla fine ha dovuto arrendersi sotto i colpi decisivi di Winston e Faried.