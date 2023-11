Eurolega, stasera il derby Virtus Bologna-Olimpia Milano: orari tv e cosa c’è da sapere

Bologna, 14 novembre 2023 – Stasera si alzerà il sipario sulla seconda settimana della stagione di Eurolega con doppio turno e il piatto forte della settima giornata di Eurolega sarà il “derby d’Italia” tra la Virtus Segafredo Bologna e l’EA7 Emporio Armani Milano, che si disputerà a partire dalle 20.30 alla Segafredo Arena di Bologna (il match sarà trasmesso su DAZN e Sky Sport). Le due squadre arrivano all’appuntamento in stati di forma diametralmente opposti: i padroni di casa, infatti, sono partiti con la quinta innestata sia in campionato – dove sono in testa assieme all’Umana Reyer Venezia con sei successi e una sola sconfitta – sia in Eurolega, dove hanno uno score di cinque successi e sole due sconfitte, l’ultima delle quali patita la scorsa settimana in casa dei campioni d’Europa del Real Madrid. Stenta invece a decollare la stagione dell’Olimpia Milano che in campionato ha subito contro Scafati il terzo ko, mentre in Eurolega ha all’attivo due vittorie – l’ultima ottenuta contro Valencia la settimana scorsa – e ben cinque sconfitte. Sul fronte delle assenze, invece, in casa Virtus mancheranno Achille Polonara e Jordan Mickey, mentre sul fronte milanese ci sarà ancora da registrare la mancanza di Billy Baron. Nonostante le difficoltà accusate in quest’ultimo periodo, il coach dei felsinei Luca Banchi vuole comunque tenere alta la guardia al cospetto di un’avversaria profonda e di qualità: “In questo primo derby italiano di Eurolega giocheremo contro una squadra che ha probabilmente vissuto un primo scampolo di stagione al di sotto delle attese, ma è stata capace nell’ultimo turno di centrare una larga vittoria contro Valencia, una delle rivelazioni di inizio Eurolega. Risponderemo alle assenze di Polonara e Mickey con quintetti atipici pur trovandoci di fronte una squadra, come Milano, abituata a sfruttare allineamenti con giocatori come Shields, Mirotic, Melli, Poythress capaci di sfruttare vantaggi fisici sui pari ruolo avversari. Dovremo cercare di gestire questo ciclo di gare molto difficile con un forte senso d’urgenza, mostrando orgoglio ed essendo combattivi, così da sopperire alle assenze con lo sforzo di ogni singolo, a cominciare dai nostri tifosi che sono certo cercheranno di sostenerci incessantemente per centrare l’impresa di ottenere un altro preziosissimo successo, pur in una condizione di tale emergenza.” Di tenore del tutto simile le dichiarazioni del coach dei biancorossi Ettore Messina, che è anche ex di serata: “Sarà ovviamente partita difficile. La Virtus è stata brava a trovare molto presto i giusti equilibri attorno ai suoi veterani Shengelia, Hackett, Belinelli. Hanno fatto tanti cambiamenti, ma lo zoccolo duro è rimasto di fatto quasi intatto. Sanno alternare bene il gioco interno e quello perimetrale. Sarà una partita difficile, ma a Bologna lo è sempre, a prescindere dalle circostanze".

Le altre gare delle italiane in settimana settimana

Domani, mercoledì 15 novembre, scenderanno invece in campo le italiane impegnate nelle altre coppe. In Eurocup l’Umana Reyer Venezia affronterà alle 18 i Lituani del BC Wolves Vilnius (diretta su DAZN e Sky Sport), mentre alle 20 la Dolomiti Energia Trentino ospiterà alla BLM Group Arena il Cluj Napoca. In Champions League FIBA tornerà invece in campo la Bertram Yatch Tortona che alle 20.30 (diretta su DAZN) affronterà in casa l’Igokea. In campo, poi, anche le italiane di FIBA Europe Cup: alle 19.30 la Itelyum Varese giocherà in casa di Gottingen, mentre Brindisi se la vedrà al PalaPentassuglia con il Kalev Cramo alle 20.30. La settimana delle italiane impegnate in coppa si chiuderà poi con le seconde gare di Eurolega: giovedì 16 novembre, alle 20.30, l’EA7 Emporio Armani giocherà al Forum di Assago contro l’Efes Istanbul (diretta su DAZN e Sky Sport), mentre la Virtus Segafredo Bologna tornerà in campo venerdì 17, alle 20.30, all’OAKA di Atene, casa del Panathinaikos (diretta su DAZN e Sky Sport).