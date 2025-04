Virtus Roma sfida General Contractor Jesi per un posto nei play off

Virtus Roma per blindare i play off, General Contractor Jesi per riprendersi l’ultimo posto privilegiato ancora vacante, l’ottavo, nei play in. Già, i play in spareggio tra gli spareggi, chapeau a chi li ha inventati: non capita spesso a due giornate dalla fine di un campionato di imbattersi in una partita che vale una bella fetta di stagione come il General Contractor – Virtus Roma di oggi pomeriggio (palla a due alle 18) al PalaTriccoli. Uscendo vittoriosa dall’impianto jesino la Virtus Roma, sesta in graduatoria, chiuderebbe con 40’ di anticipo il discorso play off, assicurandosi i due punti in palio la General, reduce da una serie di sconfitte (5 nelle ultime 6) che ne hanno ridimensionato classifica e ambizioni, manterrebbe inalterate le speranze di ottavo posto momentaneamente condiviso con Chiusi in attesa di conoscere l’esito dello scontro diretto, tra i cugini della Ristopro e lo stesso Chiusi in programma qualche ora dopo (20.30) al PalaChemiba di Cerreto. Costruita con l’obiettivo di disputare una campionato d’avanguardia la Virtus – bentornato Marco Santiangeli – presenta al PalaTriccoli le credenziali di un ruolino di marcia del tutto simile (11 vinte, 6 perse) tra casa e fuori. All’andata la General si impose 83 a 80 incoraggiante inizio di una serie di 17 vittorie e 8 sconfitte che aveva proiettato la truppa di coach Ghizzinardi nell’elite del girone, prima della nemesi di un mese di marzo - e della metà di aprile - da bollino nero. "Questione più mentale che fisica – non cerca alibi il tecnico leoncello – ci può stare sul finire di una stagione dove di energie ne sono state spese tantissime, sotto l’aspetto tecnico stiamo pagando le cattive percentuali al tiro, per tutta la prima parte di stagione il tiro da tre è stata una delle armi vincenti, a Caserta abbiamo chiuso col 33% dal campo e il 50% ai liberi e segnato appena 25 punti in tutto il primo tempo. Roma è uno dei peggiori avversari che potessero capitare in questo momento il basket però può sempre riservare delle sorprese e sappiamo benissimo quanto importanti siano anche per noi questi due punti".

Gianni Angelucci