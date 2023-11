A1 donne. La V nera di Vincent batte pure Roma. Terzo sigillo di fila

VIRTUS BOLOGNA

94

OXYGEN ROMA

62

SEGAFREDO: Pasa 11, Dojkic 12, Zandalasini 7, Rupert 12, Cox 12: Del Pero 8, Peters 9, Orsili 2, Consolini 15, Barberis 6. All. Vincent.

OXYGEN ROMA: Romeo 18, Cupido 9, Czukor 14, Gilli 8, Dongue 6; Natali 5, Scarsi, Sventoraite 2, Bongiorno; Kalu ne. All. Di Meglio.

Arbitri: Perocco, Spessot, Lanciotti.

Note: parziali 23-19, 51-28, 74-53.

Tutto facile per la Virtus che alla prima alla Segafredo Arena batte Roma e conquista la seconda vittoria in pochi giorni dopo il successo a Campobasso. La doppia vittoria ravvicinata riporta al momento la Virtus in testa e conferma i progressi di una squadra che mercoledì al PalaDozza è attesa dalla fondamentale sfida di Eurolega con Praga. Si rivedono Zandalasini e Pasa, mentre Vincent deve ancora fare a meno di Andrè infortunata. Primo quarto per ingranare, poi già nel finale di prima frazione di gioco la Virtus prende in mano la sfida e allunga in maniera decisiva. Dal 19-19 del 7’ si passa infatti al 51-28 dell’intervallo, a conferma di un primo tempo dominato dalle bianconere, con Roma, che priva dell’infortunata Kalu, che in effetti può ben poco con l’attacco di Vincent. La ripresa in effetti è pura formalità per le bianconere che finiscono tutte a referto e 5 in doppia cifra, con coach Vincent che lascia ampio minutaggio a tutte le proprie giocatrici. Le altre gare: Faenza-Schio 55-82, San Martino-Battipaglia 85-70, Sanga Milano-Dinamo 69-79, Reyer-Campobasso 74-51, Brixia-Ragusa 58-74.

La classifica: Virtus e Venezia 14, Schio e San Martino 10, Campobasso e Geas Sesto San Giovanni 8, Ragusa 6, Sassari, Brixia e Faenza 4, Roma e Milano 2, Battipaglia 0.

Filippo Mazzoni