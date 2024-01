A1 donne: sorride l’ex Lardo. Coach Vincent: "L’assenza di Dojkic si fa sentire». V nera, addio final four: non basta Zandalasini

VIRTUS

67

RAGUSA

76

SEGAFREDO : Pasa 6, Consolini 8, Zandalasini 18, Cox, Andrè 10, Del Pero 3, Peters 5, Rupert 4, Barberis, Orsili 5,. All. Vincent.

PASSALACQUA RAGUSA: Thomas 19, Mallo, Spreafico 8, Di Fine, Milazzo, Pastrello 8, Juskaite 7, Miccoli 10, Chidom 24, Nikolic. All. Lardo.

Arbitri: Puccini, Pazzaglia, Ugolini.

Note: parziali 16-19, 34-38, 52-63.

Una brutta Virtus cade in casa contro Ragusa e dice addio alla Coppa Italia. Nella sfida secca dei quarti di Coppa Italia, la formazione di Pierre Vincent subisce un brutto ko interno e manca l’accesso alla Final Four di Coppa. Non basta una prova a tutto tondo di capitan Zandalasini, 18 punti, 5 rimbalzi e 7 assist perché Ragusa guidata dall’ex coach Bianconero Lino Lardo parte bene, tiene sempre la testa e alla fine si impone alla fine con merito.

Assente ancora Ivana Dojkic tra le bianconere, pronti via e Ragusa si porta subito avanti 0-7 e poi 2-10. E’ Zandalasini, col supporto di Andrè e match in corsa di Peters a ribaltare la situazione sul 13-10 del 5’.

La sfida però continua a procedere a strappi ospiti avanti 13-19. Il primo tempo continua sul filo dell’equilibrio con Ragusa avanti, ma con le bianconere sempre a contatto. La svolta al match arriva nella terza frazione di gioco: dopo il 38-38 al 22’, le biancoverdi prendono in mano il confronto e allungano 40-50 dopo un parziale di 2-12.

Zandalasini e Consolini prova a ridurre il gap, ma Ragusa con Chidom e Thomas non lascia scampo al tentativo di rimonta bianconera tenendo sempre un discreto vantaggio fino alla sirena finale.

"Ragusa ha giocato una buona partita e le loro straniere Thomas e Chidom, che ci hanno fatto male – sottolinea coach Vincent –. Ci è mancato il ritmo, perché i tiri aperti li abbiamo avuti però dobbiamo anche metterli a segno. Cosa diversa invece per loro che hanno segnato tutto, anche quando abbiamo provato a metterle sottopressione".

Il tecnico francese sottolinea le difficoltà di attaccare la difesa siciliana.

"Ragusa ha tante ragazze che possono segnare e sono toste fisicamente. Siamo riusciti a gestire la box and one e la zona, ma le nostre play sono giovani e non riconoscono sempre tutte le situazioni giuste. La mancanza di Dojkic da un mese e mezzo si fa sentire, ci manca la sua pericolosità e la sua visione di gioco, speriamo riesca a rientrare per la partita contro Villeneuve d’Ascq".

Filippo Mazzoni