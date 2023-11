Virtus Bologna, Achille Polonara torna ad allenarsi in gruppo: il video sui social

Bologna, 28 novembre 2023 – Lasciata alle spalle la sconfitta di domenica e dopo la giornata di riposo di ieri, concessa per smaltire le tossine delle ultime sfide e della trasferta di Brindisi, la Virtus ha ripreso questa mattina ad allenarsi. Una ripresa a ranghi completi visto il ritorno a disposizione di Isaia Cordinier e Jordan Mickey, reduci dal recupero dai problemi rispettivamente a spalla e caviglia, e soprattutto di Achille Polonara.

Achille Polonara

Concluso il percorso medico a seguito della rimozione di una neoplasia testicolare, il lungo marchigiano è tornato finalmente in gruppo, accolto con grande affetto e partecipazione dai suoi compagni di squadra e della società che sui propri canali social ha pubblicato un video con le prime immagini dell’allenamento con la scritta “PolonAIR is back”, proprio a voler sottolineare la vicinanza e l’affetto per un giocatore che nelle poche settimane trascorse in via dell’Arcoveggio ha comunque lasciato un segno indelebile della sua serietà e del suo modo di essere. Per rivedere Polonara campo per una partita servirà ancora qualche settimana, ma già vederlo allenarsi con i compagni di squadra è un segno importante per la Virtus, ma in generale per lo sport.