Alle 16 la V nera ospita Ragusa nei quarti. Coach Vincent: "Avversarie da temere». Sarà assente Dojkic. Zandalasini e compagne debuttano in Coppa

Prima sfida dell’anno e confronto di Coppa Italia per la Virtus femminile. La formazione di Pierre Vincent è attesa questo pomeriggio alle 16 alla Segafredo Arena dalla partita con Ragusa che vale come sfida secca dei quarti di finale. Chi vince tra bianconere e biancoverdi siciliane si conquista infatti il pass per la Final Four di Coppa Italia, in programma a Torino, in contemporanea con competizione di A maschile, dal 16 al 18 febbraio. Avversaria delle bolognesi in questo quarto sarà come detto Ragusa guidata dall’ex Lino Lardo, che nel turno degli ottavi di mercoledì ha battuto netto, 83-59 Faenza.

"Ragusa è una squadra che è molto migliorata rispetto a quando l’abbiamo affrontata nel girone di andata, ha vinto facilmente tante partite – conferma il coach bianconero Vincent –. Sarà un avversario tosto per noi, le loro giocatrici sono molto atletiche, segnano da tre punti, hanno un playmaker che ci ha fatto male all’andata, è una squadra completa. Siamo tornati ad allenarci da un paio di giorni, c’era la necessità di fermarsi in particolare per le giocatrici che sono state e andranno in nazionale. Mi aspetto una bella partita da parte nostra, con energia e freschezza".

Virtus quasi al completo, eccezion fatta per l’assenza ancora di Ivana Dojkic. Direzione di gara di Virtus-Ragusa affidata a Puccini, Pazzaglia e Ugolini.

Sempre oggi si giocano gli altri quarti di finale: Venezia–Brixia, Campobasso–Geas Sesto San Giovanni, Schio–Roma.

I risultati degli ottavi: Ragusa-Faenza 83-59, San Martino-Roma 69-73, Sassari-Brixia 68-72, Geas Sesto San Giovanni-Milano 81-71.

f. m.