Altalena Carica Virtus: ora serve continuità

Seconda in Eurolega e terza in campionato. Dopo l’epopea finita male con Venezia la Virtus conferma come la gestione dell’alternanza degli impegni tra campionato ed Eurolega sia l’aspetto su cui debba lavorare per potere compiere un ulteriore salto di qualità. Il problema non è di facile soluzione anche perché fino a qui il cammino della Segafredo è stato fortemente condizionato dagli infortuni che hanno sistematicamente depotenziato il reparto dei lunghi.

Prima la malattia di Achille Polonara, ora l’assenza di Jordan Mickey che rientrerà solo nelle prime settimane del 2024 hanno costretto Toko Shengelia a fare gli straordinari e se è vero che l’ala georgiana continua ad attraversare un buon momento dal punto di vista della condizione è altrettanto vero che anche lui è un essere umano e che, quindi, ogni tanto ha bisogno di tirare il fiato. Un discorso analogo può essere fatto per il centro statunitense Bryant Duston, sapendo che la situazione è destinata a migliorare una volta che Achille Polonara rientrerà nel pieno della forma fisica. Mancano tre giornate alla fine del girone d’andata di Eurolega e poi vi sarà una finestra per effettuare gli scambi di atleti tra gli atleti che partecipano a questa competizione.

Nelle ultime due gare disputate dalla Segafredo Jaleen Smith è rimasto al palo. A Vitoria con il Baskonia è andato a referto ma non ha toccato il campo, mentre sabato sera contro la Reyer a lui è stato preferito uno spento Iffe Lundberg. Se due indizi fanno una prova verrebbe da supporre che sia la guardia statunitense naturalizzata croata ad avere le valigie in mano, anche se questo tenerlo fermo è stato bollato come una scelta tecnica da parte del coach Luca Banchi. In ogni caso ad una possibile partenza non è detto che corrisponda un ingresso.

Per ottenere la licenza di Eurolega la V nera ha dovuto garantire un fair play finanziario a chi organizza questa manifestazione. Ora l’esonero di Sergio Scariolo e il mancato accordo con Lundberg, o per la sua partenza o per un suo prolungamento a cifre calibrate, stanno impedendo il taglio in bilancio ipotizzato.

Visto quello che hanno combinato altre licenziatarie non deve essere così difficile mantenere questo accordo aumentando i costi, ma questo non sembra il caso del club del presidente Massimo Zanetti anche perché dalle parti dell’Arcoveggio c’è sempre una attenzione importante quando si parla di quattrini da spendere.

Domani sera alla Segafredo Arena arriva l’Olympiacos ed è chiaro che davanti al suo pubblico la formazione allenata da Banchi cerchi quelle vittorie necessarie per arrivare ai playoff. Questa è la priorità e anche le scelte di sabato sera sono state in parte condizionate da questo appuntamento.

Giovedì, poi, si andrà a Valencia.