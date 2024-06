Ambiente molto caldo. Unipol Forum tutto esaurito oggi e giovedì

Il Forum di Assago, rinominato Unipol Forum, questa sera sarà ‘sold out’ con i tifosi biancorossi che cercheranno di dare il loro contributo in una gara che risulterà comunque centrale nell’andamento della serie. Milano si presenta a questo appuntamento con lo stesso assetto con cui ha affrontato le prime due partite della serie, dove l’Olimpia ha avuto in Devon Hall il giocatore più continuo di questa finale con 31 punti, ma nei playoff le sue rotazioni sono state condizionate dai falli. Nonostante l’importante contributo di giocatori come Napier e Mirotic, il rendimento della formazione allenata da Ettore Messina dipende strettamente dalla prestazione di Shields e di Nicolò Melli. In particolare il lungo azzurro dà equilibrio ad un quintetto di grande talento dove, però, l’individualismo dei singoli rischia di essere il principale problema nel trovare un sistema di gioco efficace e continuo all’interno dello stesso incontro. Una caratteristica che ha condizionato quanto i meneghini hanno fatto a Bologna e che si è mescolato con la stessa corrente alternata che ha alimentato il gioco della Virtus di Luca Banchi.

Nel frattempo la Lega Basket ha stabilito l’orario di gara 4 con la palla a due che sarà alzata giovedì alle 20.30. Anche in quel caso l’impianto biancorosso si preannuncia ‘tutto esaurito’.

m. s.