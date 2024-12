Armani Milano Virtus Bologna 73-82, il derby d’Italia alle V nere. Con merito

Milano, 8 dicembre 2024 - Una Virtus grinta, cuore, determinazione, ma anche tanto fosforo, sagacia tattica e qualità passa a Milano superando 73-82 l’Armani. Un primo attacco spumeggiante nel primo tempo, una difesa grintosa nella ripresa valgono alle V Nere una meritatissima vittoria. All’Unipol Forum di Assago si presenta una Virtus decisa a lasciarsi alle spalle il momento negativo che l’ha vista sconfitta nelle ultime 6 gare giocate, e vogliosa di far suo il derby d’Italia con l’Armani. Tucker in tribuna insieme a Visconti, Grazulis invece subito titolare insieme a Morgan, Clyburn, Cordinier e Shengelia come lungo, sono le prime sorprese in casa bianconera.

La sfida inizialmente è un continuo botta e risposta, con Jakovljevic su suggerimento di Dusko Ivanovic che continua a ruotare i suoi effettivi. Ritmi altissimi e Virtus che benissimo a rimbalzo conquistandosi e sfruttando seconde chance. Dal 22-24 di fine primo quarto la Virtus allunga nel finale di seconda frazione sul +13 40-53 a una manciata di secondi all’intervallo, segnano tra l’altro anche il massimo, appunto 53, di punti segnati nel primo tempo in tutta la stagione. Nella ripresa la Virtus non segna per 4’, ma tiene botta a livello difensivo, subendo “solo” un parziale di 6-0, poi però Clyburn e Shengelia la sbloccano anche nella metà campo offensiva, con un nuovo 0-10 che valgono il nuovo massimo vantaggio sul +15 bianconero del 48-63 del 26’.

Il vantaggio bianconero rimane sempre in doppia cifra fino al 34’ quando il canestro di Diop e la tripla di Mirotic permettono a Milano di dimezzare il gap sul 64-69. Shengelia si prende sulle spalle l’attacco bianconero segnando 8 punti di fila per il parziale di 0-8 che vale il 64-77 e che chiude anzitempo la sfida. Soddisfattissimo coach Jakovljevic, alla sua prima panchina da capo allenatore e subito a segno. “Abbiamo subito solo 73 da una squadra che sta giocando una delle migliori pallacanestro offensiva in Europa, partiamo da questo. Abbiamo reagito alle difficoltà, ma questo è solo il primo passo verso qualcosa che vogliamo costruire tutti insieme”. Molto contento anche Toko Shengelia. “Sapevamo che giocare qui a Milano contro una grande squadra sarebbe stato difficile; non ci siamo disuniti nei momenti difficili, abbiamo giocato di squadra e alla fine abbiamo conquistato la vittoria, per la squadra, per lo staff e la società e per i nostri tifosi”.

Il tabellino

ARMANI MILANO 73 VIRTUS BOLOGNA 82 OLIMPIA ARMANI MILANO: Mannion 5, Shields 9, Ricci 8, Mirotic 21, Gillespie 5; Brooks 10, Leday 10, Dimitrijevic, Tonut, Flaccadori 3, Diop 2; Caruso ne. All. Messina VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Morgan 7, Clyburn 12, Cordinier 7, Grazulis 3, Shengelia 19; Pajola 3, Hackett 8, Belinelli 9, Polonara 2, Zizic 12, Akele ne, Diouf ne. All. Jakovljevic. Arbitri: Attard, Sahin, Noce. Note: parziali 22-24, 42-53, 53-66 Tiri da due: Armani Milano 13/30; Virtus Segafredo 20/40; Tiri da tre: 12/32; 8/25. Tiri liberi: 11/14; 18/25. Rimbalzi: 35; 41.