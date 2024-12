Assemblea dei soci: come anticipato c’è un aumento di capitale di 3,6 milioni che sarà rateizzato. Zanetti resta almeno per due anni. Per ora rimangono tutti i giocatori

Assemblea straordinaria dei soci rapidissima in casa della Virtus con l’aumento di capitale di circa 3 milioni e 600mila euro che è stato deliberato secondo le modalità previste.

I soci faranno la loro parte nelle tre rate concordate: la prima scadrà a metà gennaio e la seconda a fine marzo, e all’orizzonte non ci sono cambio di equilibrio tra il socio di maggioranza e quello di minoranza.

In altre parole il presidente Massimo Zanetti resta al suo posto come ha confermato a giocatori, staff tecnico, dirigenti e altri amici della V nera anche martedì sera alla cena di Natale.

La sua uscita avverrà solo dopo che la squadra avrà messo piede nel nuovo impianto della Fiera che deve essere costruito in Fiera. In sede di presentazione è stato comunicato come l’opera doveva essere completata ad autunno del 2026, ma non è da escludere lo slittamento di almeno un anno non essendo ancora partiti i cantieri.

Al momento il club non è intenzionato a cedere nessuno dei suoi 14 giocatori e, quindi, non sono previste nuove entrate e questa è stata una posizione ribadita pure ieri durante l’assemblea dei soci.

Rayjon Tucker ha avuto diverse richieste, quella più urgente e più generosa è stata quella di Venezia, ma il nuovo coach Dusko Ivanovic vuole vedere tutti all’opera prima di salutare chicchessia, convinto che non sia così facile aggiustare una squadra in corsa e che il gruppo al di là dei risultati sportivi è sembrato molto coeso.

Vista la lotta serrata per evitare il penultimo posto in classifica e l’inevitabile retrocessione in serie A2 quando si parla del campionato italiano, vi è stato anche qualche timido abboccamento pure per Riccardo Visconti, ma anche in questo caso le richieste non sono cadute in un terreno fertile e non sono diventate una vera e propria trattativa.

Massimo Selleri