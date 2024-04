Banchi alza la posta. "Gara di alto profilo per il primato Virtus»

Da un lato un club che ha cambiato allenatore – via lo ’storico’ Marco Ramondino per Walter De Raffaele che era stato tra i papabili per il dopo-Scariolo, come ammise lo stesso Massimo Zanetti – ed è reduce da otto vittorie consecutive sul campo di casa. Dall’altro una squadra che in trasferta, da gennaio in poi, spesso e volentieri ha faticato. Anche se, non va dimenticato, ha ottenuto successi importanti sia a Brescia sia a Mestre.

E se questi due blitz della Virtus non sono diventati fondamentali per blindare il primo posto, è perché la Virtus ha avuto un rendimento ondivago – figlio anche della stanchezza accumulata in Eurolega – cadendo alla Segafredo Arena contro Pistoia, in un match dominato per venti minuti e controllato per trenta.

Ma a questo punto della stagione le chiacchiere stanno a zero, così come gli eventuali rimpianti. Con i se e con i ma, non si va da nessuna parte.

Lo sanno bene Luca Banchi e i suoi ragazzi che, a questo punto, sono padroni del loro destino. Con due successi nelle ultime due gare, il primo posto è assicurato. E alla luce dell’ultima finale scudetto quanto sia contato il fattore campo (solo vittorie in casa) balza subito all’occhio.

Dovesse cadere a Casale Monferrato (ore 18,15), allora i discorsi sarebbero diversi. Con le posizioni che potrebbero ballare dalla prima alla terza.

Senza dimenticare che oggi, alla stessa ora, è in programma l’altro spareggio tra Milano e Brescia.

A Casale, contro Tortona, la Virtus spesso ha faticato. Faticò con Scariolo in panchina, e Pajola e Mannion fatti a pezzi, o quasi, dalla zingarate di Bruno Mascolo, che oggi veste il bianconero.

Le scelte odierne di Banchi, tra l’altro – in campionato gli italiani a referto devono essere almeno sei –, potrebbero anche indirizzare l’assetto in chiave playoff. Chiaro che il lettone Rihards Lomazs, a meno di clamorose sorprese, è fuori dai dodici. E per l’altro posto ballano due nomi: Jordan Mickey, nettamente scavalcato dall’esuberanza di Achille Polonara e sempre più morbido e Ognjen Dobric, che dopo essersi infortunato alla caviglia contro Pesaro, ormai mesi fa, non è più stato in grado, se non qualche raro exploit, di ritagliarsi uno spazio consistente.

Tortona, per di più, può contare su una vecchia conoscenza bianconera, perché il ’professor’ Kyle Weems ha scritto pagine importanti dal Covid in avanti.

La Virtus, eliminata dall’Eurolega, ha avuto finalmente una settimana, o quasi, per preparare un confronto. E quanto sia importante allenarsi – e non solo viaggiare e giocare, come ti costringe a fare l’Eurolega – lo si comincerà a vedere proprio oggi.

"Ci aspetta una gara molto impegnativa contro Derthona – dice Luca Banchi –. Sarà determinante frenare il talento realizzativo dei nostri avversi, il cui rendimento viene esaltato nelle gare casalinghe, come testimoniato dagli otto successi consecutivi ottenuti in altrettante partite sul proprio parquet. Entrambe le squadre saranno motivate a cercare un successo che permetta di alimentare le rispettive ambizioni di classifica e l’importanza della posta in palio dovrà obbligarci a disputare una gara di altissimo profilo".