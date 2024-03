Banchi carica la Virtus. "La gara più dura dell’anno. Servirà un’impresa Real»

Fuori dalle prime sei, per la seconda volta in stagione – dopo il ko all’esordio, al PalaDozza, con lo Zalgiris – la Virtus ci riprova. Riprova a rialzare la testa e ritrovare quel piazzamento, che prima della trasferta con l’Olympiacos, le aveva permesso di sentirsi con almeno un piede nei playoff.

Il settimo posto attuale – ai playoff le prime sei, play-in dalla settima alla decima posizione – non cambia di una virgola quanto di buono (davvero tanto fin qui) hanno saputo produrre i ragazzi allenati da Luca Banchi. Che alle 20,30, alla Segafredo Arena, chiederanno aiuto ai loro tifosi. Perché dall’altra parte del campo c’è il Real Madrid, campione d’Europa in carica nonché capolista dell’attuale stagione.

Nelle ultime uscite, il Real ha accusato qualche battuta a vuoto, anche in casa. Troppe, però, per pensare cha Campazzo e compagni oggi arrivino alla Segafredo Arena – quarto sold out consecutivo in Eurolega, un bel biglietto da visita da spendere con i massimi dirigenti di Euroleague – distratti da chissà che cosa. La Virtus è conscia che quella di stasera sarà una battaglia (sportiva, s’intende) che potrebbe avere ripercussione nel presente. Per questo coach Banchi chiama a raccolta anche il popolo bianconero che, fin qui, ha fatto sentire la propria voce, spingendo Belinelli e compagni anche oltre i loro limiti.

"Ospitare il Real Madrid campione d’Europa e capolista significa dover mostrare la nostra miglior versione per contenere l’impatto di un roster così strutturato, esperto e spettacolare – dice il coach bianconero –. Il sistema Real è costruito attorno alla combinazione di playmaker creativi e centri dominanti, cui si aggiungono una serie di giocatori estremamente versatili in grado di far considerare anche quest’anno il Real Madrid come la squadra da battere, per potenzialità, qualità di gioco e continuità di rendimento. Ci aspetta un’altra serata di grande basket da onorare con una prestazione coraggiosa e continua che ci consenta di tenere la scia della squadra ad oggi leader per vittorie, punti realizzati ed assist. La città di Bologna, i tifosi virtussini e la Segafredo Arena risponderanno come loro solito creando le condizioni affinché la nostra squadra sappia trovare le giuste risposte a una gara tra le più complesse della stagione".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Ognjen Dobric. E proprio il serbo, così come Zizic e Lomazs (se saranno a referto) dovranno dimostrare di aver fatto un piccolo, ma sostanzioso salto di qualità.

"E’ una partita tosta – fa sapere Dobric –, il Real Madrid è primo ed è una squadra profonda e con tanta esperienza e fisicità. Dovremo essere bravi a sfruttare le nostre migliori qualità, sapendo di poter contare anche sul supporto dei nostri tifosi che nelle partite in casa ci hanno sempre permesso di dare il massimo".

Infine Virtus e Boom, il knowledge e innovation hub di Crif dedicato all’education, alla formazione e all’innovazione su temi di sviluppo tecnologico, di business e di frontiera annunciano l’avvio di una collaborazione per unire il mondo dello sport a quello delle aziende. Una collaborazione unica che unisce due mondi distanti – innovazione aziendale e sport – per creare un’esperienza che promuova lo sviluppo individuale e di squadra.