Basket e calcio, la passione bianconera travolge i giocatori del Bologna

Bologna, 24 novembre 2023 – Passione contagiosa quella per il basket a Bologna, non per niente siamo a Basket City. Se ne sono resi conto anche i giocatori del Bologna Fc, Dan Ndoye, Joshua Zirkzee, Alexis Saelemaekers e Sam Beukema ieri sera presenti alla Segafredo Arena ad assistere alla sfida che ha visto la Virtus battere il Fenerbahce 87-79 e conquistarsi la settima vittoria in Eurolega.

Basket e calcio, in questo caso Virtus (ma anche Fortitudo) e Bologna Fc, società di punta del movimento sportivo bolognese che stanno disputando una stagione fin qui di altissimo livello. I risultati in campo stanno dando ragione alla formazione di Luca Banchi prima solitaria in campionato, terza alle spalle solo dei mostri sacri Real Madrid e Barcellona in Eurolega, ma i riscontri sull’entusiasmo e sulle presenze di pubblico stanno dando ragione ad una società da sempre molto attente alle dinamiche e alle esigenze dell’appassionato e competente pubblico bolognese.