Basket donne Eurolega: Francesca decide la sfida con le francesi realizzando quattro tiri liberi consecutivi. Pasa inarrestabile, la Virtus sale al terzo posto

VIRTUS

65

VILLENEUVE D’ASCQ

62

SEGAFREDO : Pasa 24, Consolini 2, Zandalasini 15, Peters 10, Andrè 2, Orsili, Del Pero, Cox 5, Rupert 4; Barberis 3, Dojkic ne. All. Vincent.

VILLENEUVE D’ASCQ: Burke 9, Diaby 16, Heriaud, Salaun 9, Zellous 12, Mbaka 5, Mununga 4, Smalls 7, Gueye, Abraham ne, Causeur ne. All. Meziane.

Arbitri: Gajdosz, Grbic, Gungor.

Note: parziali 22-16, 38-36, 53-50.

Vittoria al cardiopalma per la Virtus che batte Villeneuve d’Ascq e agguanta al terzo posto le francesi e Polkowice. La straordinaria prova balistica di Pasa, regala alla formazione di Pierre Vincent la sesta vittoria. Si rivede in panchina, anche se solo per onor di firma, Ivana Dojkic. Coach Pierre Vincent schiera in quintetto Pasa, Consolini, Zandalasini, Peters e Andrè. La grande protagonista dell’avvio è proprio Pasa, con 12 punti che spezzano l’equilibrio iniziale e lanciano la Virtus avanti 20-10 al 7’. Villeneuve si conferma avversaria tosta e pian piano risale fino al -1 sul 24-23 al 15’.

A inizio ripresa le francesi prima impattano e poi mettono per la prima volta la freccia portandosi avanti 45-46 al 23’. Inizia un lungo e bellissimo testa a testa con la sfida avvincente, ricca di pathos, con sorpassi e controsorpassi. Al 35’ bianconere avanti di 5 sul 61-56. Al 38’ il punteggio è di nuovo ribaltato sul 61-62. Sono 4 tiri liberi di Pasa a regalare una meritata vittoria alle bianconere.Mercoledì prossimo Virtus impegnata in Turchia, a Mersin.

Le altre gare: Polkowice-Mersin 59-66, Praga-Avenida Salamanca 78-64, Landes-Gyor 83-75.

La classifica: Praga 20; Mersin 14; Virtus Bologna, Villeneuve d’Ascq e Polkowice 12; Avenida Salamanca 10; Landes 6; Gyor 2.

Filippo Mazzoni