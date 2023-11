Basket Eurolega femminile, alle 19.30 ultimo match del gironde d’andata. Le bianconere di scena in Francia. Vincent: "Non mi fido del Landes»

Ultima sfida del girone di andata per la Virtus che, questo pomeriggio alle 19.30, scende in campo all’Espace Francois Mitterrand di Mont de Marsan, per affrontare il Landes. Fanalino di coda del girone, insieme alle ungheresi del Gyor, ma squadra assolutamente da non sottovalutare il Landes è infatti formazione con ottime individualità. Ecco così che Zandalasini e compagne, reduci da un weekend di riposo dovranno porre grande attenzione al confronto con le francesi.

"Landes è una squadra particolare, le giocatrici sono tutte molto aggressive – conferma coach Pierre Vincent - non tirano con percentuali altissime dalla lunga distanza ma sono veloci. Per noi sarà difficile difendere contro di loro dovremmo controllare bene l’area e poi il campo di Landes è veramente tosto, io provengo da questa zona della Francia e il palazzetto è sempre pieno, c’è una bella cultura di pallacanestro. Non per niente Landes ha battuto Salamanca di 20 punti e sanno giocare delle partite difficili, come con Mersin e Praga. Per noi sarà una partita tosta e molto importante, abbiamo vinto a Gyor e contro un’altra avversaria diretta sarà importante trovare punti".

Le altre gare: Gyor-Avenida Salamanca, Polkowice-Villeneuve d’Ascq, Praha-Mersin.

La classifica: Praga e Mersin 10, Virtus Bologna, Avenida Salamanca, Villeneuve d’Ascq e Polkowice 6, Gyr e Landes 2.

Filippo Mazzoni