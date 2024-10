IMPIANTO sold-out. La V nera aspetta sempre Cacok. Banchi: "Contiamo sull’entusiasmo»

In un’Unipol Arena che sarà sold-out la Virtus ospita l’Efes nella prima giornata della fase di qualificazione dell’Eurolega. Come previsto non ci sarà Devontae Cacok (nella foto Ciamillo) e questa assenza mette il coach bianconero Luca Banchi nella condizioni di trovare delle soluzioni alternative quando si tratterà di dare respiro ad Ante Zizic.

"Abbiamo fatto mercato – ha spiegato il ceo della V nera Luca Baraldi ai microfoni di Radio Sportiva – avendo avuto la rassicurazione dal nostro staff medico che il giocatore sarebbe stato pronto per l’inizio della stagione. Purtroppo, invece, i tempi si stanno allungando, ma al momento non ci sono alternative ad aspettare il suo ritorno. Se poi i due azionisti decideranno che che si potrà procedere sul mercato per una sostituzione è nell’interesse dell’amministratore delegato far sì che tutto funzioni al meglio, ma al momento questa prospettiva non c’è".

Nel presentare la gara il tecnico si concentra sulla pallacanestro giocata.

"L’esordio contro l’ Efes ci opporrà a una delle grandi potenze di questa decade – dice Banchi –, capace di mostrare già una elevata qualità di gioco e coesione, testimoniata dalla recente conquista della Presidential Cup. Hanno un roster profondo e ricco di giocatori capaci di rompere l’equilibrio della gara, grazie alle loro qualità tecniche e atletiche. L’esordio casalingo sarà da stimolo a produrre una partita di consistenza e continuità, alimentato dall’entusiasmo dei nostri tifosi pronti a schierarsi al nostro fianco".