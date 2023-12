Beli non basta Primo ko in casa per la Virtus

VIRTUS

84

REYER VENEZIA

85

DTS VIRTUS : Cordinier 7, Lundberg, Belinelli 24, Pajola 13, Dobric 6, Mascolo 2, Cacok 2, Shengelia 13, Hackett 8, Polonara, Dunston, Abass 9. All. Banchi.

REYER VENEZIA: Spissu 4, Tessitori 7, Casarin 4, De Nicolao 3, O’Connell, Janelidze ne, Parks 7, Brooks 8, Wiltjer 14, Vanin ne, Brown 13, Tucker 15 . All. Spahija.

Arbitri: Attard, Bartoli, Quarta.

Note: parziali: 15-23; 35-40; 59-61; 80-80. Tiri da due: Bologna 2247; Venezia 2146. Tiri da tre: 1031; 1021. Tiri liberi: 1013; 1320. Rimbalzi: 39; 41.

Alla Virtus non basta un Marco Belinelli in grande spolvero per avere ragione di Venezia dovendo, così, incassare la prima sconfitta casalinga in campionato. Gli errori di due squadre consumate dagli impegni europei facilitano le rispettive difese con l’ultimo periodo che si apre sul punteggio di 59-61. Non si può parlare di equilibrio perché la V nera ha prima dovuto ricucire dal -13 (10-23) e poi dal -12 (37-49), trovando sempre protagonisti diverse.

Neppure il calore della Segafredo Arena riesce a fare suonare insieme quelle che le prestazioni precedenti dicono essere gli ottimi orchestrali, mentre i lagunari sembrano essere più abituati ad un gioco meno ragionato e più istintivo. Il risultato è che Banchi a 7’20“ dalla fine è costretto a chiamare un altro time out per convincere i suoi che nella pallacanestro le esecuzioni vanno ricercate con lucidità. Di lì a poco arriverà il – 10 (62-72), ma neppure questa volta la Reyer riesce a rifilare il colpo del ko ma, cortesia per cortesia, neppure questa volta la V nera riesce a speculare fino in fondo su questa gentilezza nonostante le fiammate del capitano Marco Belinelli. Con le rotazioni che sono anche condizionate dal fatto che martedì e giovedì si gioca in Eurolega, Toko Shengelia via rigettato nella mischia come ultimo asso nella manica.

Dalla lunetta Jordan Parks sigla il 67-77 quando ci sono da giocare solo 2’22“ e parte da qui la rimonta bianconera: canestro di Cordinier, persa di Venezia, tripla di Belinelli, fallo in attacco e poi il capitano bianconero in lunetta per tre liberi. Nessun errore e siamo sul 75-77.

Atmosfera infuocata e subito fallo di Cordinier a 1’13“ dalla fine. Nessun errore per la Reyer, ma è ancora tripla dell’indemoniato Beli (78-79).

Sciocchezza di Shengelia che prende un tecnico subito realizzato dai veneti e poi, tra un errore e l’altro il georgiano si riscatta siglando il canestro dell’overtime perché gli ospiti continuano a fare pasticci. In un supplementare dove si segna con il contagocce, quando restano 14“ da giocare il tabellone indica il punteggio di 84-85.

Toko sbaglia la tripla della vittoria allo scadere e la Segafredo è beffata.