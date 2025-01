Virtus, cuore e carattere: battuto il Bayern

Monaco di Baviera, 17 gennaio 2025 - Una splendida Virtus passa a Monaco di Baviera battendo a domicilio il Bayern per 72-82. Straordinaria prova dei bianconeri per spirito di abnegazione, cuore, carattere, ma anche per energia, difesa e qualità. E' stata una vittoria di squadra per la formazione di Dusko Ivanovic che ha ritrovato in buone condizioni il suo totem Shengelia, e che ha in uno stoico e semplicemente splendido Pajola tra gli esterni, i suoi elementi cardine. Pajola e Hackett, Morgan e Cordiner, Belinelli (pochi ma importanti minuti) e poi Shengelia, Polonara, Grazulis e Diouf tutti o quasi hanno dato una mano per questa splendida vittoria di squadra e di difesa bianconera. Era dal 12 novembre che i bianconeri, non vincevano fuori casa, e lo hanno fatto contro uno dei migliori attacchi del campionato, dimostrando Tucker a parte, di avere grandissimo cuore e altrettanto coraggio. Partenza lanciata del Bayern avanti 16-6 al 7 opera sopratutto di Booker’, poi nonostante Ivanovic perda momentaneamente Pajola, brutto taglio per lui all’arcata sopracciliare destra, le V Nere chiudono la difesa e trovano maggiore fluidità in attacco grazie a Diouf, Cordinier, Shengelia e Morgan la cui tripla sembra spezzare la sfida. L’inerzia è cambiata con la Virtus che è bravissima a chiudere sugli esterni avversari, mentre in attacco trova tante valide alternative. All’intervallo una volitiva Virtus è avanti. Va ancora meglio nella terza frazione di gioco, break bianconero 5-0, controbreak tedesco di pari valore, ma contro-controbreak bianconero ancora di 5-0 che lancia la Virtus avanti. E’ un lungo testa a testa, con la Virtus, generosa, orgogliosa, grintosa, che non molla tiene avanti la testa del match. Al 30’ bianconeri avanti 52-57. L’ultimo quarto è un continuo di sussulti tra colpi e risposte.Il confronto è bello, avvincente, fino a quando la Virtus decide di chiuderla. Polonara si prende fallo in attacco antisportivo di Napier e poi mette i 2 liberi, sulla susseguente azione difensiva la tripla dell’uomo bendato, al secolo Alessandro Pajola vale il +12 bianconero sul 59-71. Il Bayern risponde con un parziale di 10-0 che riporta i tedeschi a -2 a 2’ dalla fine. I 3 liberi (su 4) di Shengelia rompono l’inerzia per il 69-74 al 39’. Altri 2 liberi di Shengelia valgono il 69-76 a 49” dalla fine, seguono altri 2 liberi di Cordinier. Match finito con la tripla di Obst e i liberi di Morgan che arrotondano il punteggio.

Lunedì i bianconeri tornano in campo in campionato affrontando alla Segafredo Arena Cremona.

Il tabellino

BAYERN MONACO 72 VIRTUS BOLOGNA 82 BAYERN MONACO: Weiler-Babb 2, Da Silva, Edwards 9, Giffey 11, Voigtmann 6, Napier 14, Kharchenkov, Obst 9, Bitim, Harris, Brankovic ne, Booker 21. All Herbert. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 11, Belinelli 8, Pajola 3, Visconti ne, Shengelia 20, Hackett 3, Grazulis 10, Morgan 13, Polonara 6, Diouf 6, Tucker 2. All. Ivanovic. Arbitro: Radovic, Bislang, Celik. Note: parziali 18-20, 32-35, 52.57. Tiri da due: Bayern 15/31; Virtus 16/31. Tiri da tre: 11/41; 9/24. Tiri liberi: 9/11; 23/26. Rimbalzi: 37; 38.