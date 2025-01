Virtus batte Napoli e chiude il girone di andata al quarto posto

Bologna, 12 gennaio 2025 – La Virtus batte Napoli 86-75, chiude quarta al giro di boa (affiancando Trapani e Trento a quota 22 a -2 dalla capolista Brescia) e pesca, nei quarti di finale di Coppa Italia l’eterna rivale Armani Milano. A Torino dove dal 12 al 16 febbraio è in programma la Final Eight della competizione che assegna il primo trofeo del 2025, la formazione di Dusko Ivanovic dovrà infatti vedersela con Milano, quinta al giro di boa, nel confronto tra le due formazioni italiane di EuroLega. Sarà quindi subito superscontro per i bianconeri.

Con Napoli la Virtus vince facile iniziando una settimana piena, tra doppio impegno di EuroLega e campionato, nel migliore dei modi. V Nere ancora in piena emergenza senza Zizic, Shengelia e Clyburn. Alla Segafredo Arena Ivanovic si affida in avvio a Pajola, Cordinier, Belinelli, Polonara e Grazulis. La sfida è subito in mano ai bianconeri con il vantaggio che man mano raggiunge la doppia cifra sul 17-6 al 6’ sulla tripla di un capitan Belinelli particolarmente ispirato (20 i suoi punti finali). All’9’ Virtus tocca il +16, sul 26-10. La Virtus sembra allungare nella seconda frazione di gioco e toccando il +16 sul 34-18 al 15’, ma Napoli ha la forza di non mollare, torna a stretto giro di contatto con un super-parziale di 0-13 per il 34-31 del 18’; nel finale di quarto la Virtus riprende in mano il confronto e chiude all’intervallo avanti di 9 grazie alle triple di Polonara e di un incontenibile Belinelli. Nella ripresa la Virtus controlla allunga, ritocca il massimo vantaggio (+21 sul 68-47 al 28’) e chiude senza affanni una sfida che ha visto i bianconeri condurre dall’inizio alla fine.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 86

NAPOLI BASKET 75

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 7, Cordinier 11, Belinelli 20, Polonara 14, Grazulis 16; Hackett 2, Morgan 2, Tucker 4, Akele 4, Diouf 6, Visconti; Accorsi ne. All. Ivanovic.

NAPOLI BASKET: Pangos 5, Green 6, Woldetensae 6, Zubcic 6, Bentil 10; Pullen 17, Trejer 10, De Nicolao, Newman, Totè 15; Saccoccia; Mabor Dut Biar. All. Valli.

Arbitri: Baldini, Galasso, Catani.

Note: parziali 26-13, 44-35

Tiri da due: Virtus 22/38; Napoli 13/27. Tiri da tre: 10/25; 11/29. Tiri liberi: 12/15; 16/24. Rimbalzi: 35; 29.