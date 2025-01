Virtus, Ivanovic pretende delle risposte: "Per crescere serve un approccio diverso"

A meno di quarantotto ore di distanza dalla sconfitta di Kaunas la Virtus alle 20,30 (diretta Sky) sarà impegnata sul campo del Bayern Monaco. Ufficialmente la formazione bianconera registra solo l’assenza di Will Clyburn, alla quale si aggiunge quella di Nicola Akele, che è tornato a Bologna per assistere alla nascita della seconda figlia.

Resta anche da capire se e per quanti minuti Ante Zizic potrà stare in campo dato che il suo gomito sinistro è quotidianamente monitorato e nella prima trasferta di questo back to back non è sceso in campo.

Sebbene si continui a cercare in lungo e in largo un esterno che possa aiutare a tamponare l’assenza di Clyburn, ora il campo di osservazione si è allargato anche a quei giocatori che non hanno mai messo piede in Europa, questo profilo non è stato ancora stato definito per cui la V nera continua a ritrovarsi senza un terminale offensivo.

Non è una cosa da poco in un gioco in cui la difesa è fondamentale, ma allo stesso tempo è indispensabile anche realizzare qualche canestro. Contro lo Zalgiris questo problema si è manifestato chiaramente e anche oggi il coach della V nera Dusko Ivanovic deve fare di necessità virtù andando a caccia di una soluzione alternativa.

"Il Bayern ha un eccellente roster – spiega il tecnico virtussino –, con ottimi tiratori e in Eurolega è la squadra che tira di più da tre punti e con un’ottima percentuale. Aprono il campo molto bene, giocano in maniera veloce, sarà una partita molto difficile. Ma noi dobbiamo migliorare rispetto a come abbiamo giocato mercoledì contro lo Zalgiris, specialmente iniziando meglio la gara".

All’andata l’incontro si chiuse con il risultato di 84-87 in favore dei tedeschi che furono letteralmente traghettati verso questo successo da Carsen Edwards, l’esterno a lungo corteggiato dal club bianconero durante il mercato estivo.

In quello occasione giocò una buona partita Momo Diouf iniziando, così, a prendere le misure alle squadre europee di alto livello.

"In questa partita – dice il centro bianconero – dovremo scendere in campo concentrati e iniziare fin da subito con energia. Possono contare su giocatori esperti, rapidi e buoni tiratori, noi dovremo essere uniti per tutti i 40’ e aiutarci a vicenda".

Arbitrano Radovic, Bissang e Celik.