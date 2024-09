Belinelli alza la voce. "Virtus, una vittoria in Supercoppa per regalare certezze»

La Lega Basket celebra le eccellenze che hanno reso importante la passata stagione ed elenco alla mano, mezza Virtus è presente dal mpv della regular season, riconoscimento assegnato al capitano bianconero Marco Belinelli, a Toko Shengelia che è risultato il miglior secondo lungo del campionato.

In mezzo c’è Rayjon Tucker che con la maglia di Venezia ha dimostrato quanto possa essere spettacolare nelle sue giocate. I festeggiamenti si sono tenuti ieri all’Unipol Arena dove da oggi si farà si inizierà a fare sul serio con Milano, la V nera, Napoli e Venezia che si contenderanno la Supercoppa 2024. I bolognesi se la vedranno con i partenopei e chi vince verrà catapultato nella finale che si disputerà domani.

"Tutti noi sappiamo l’importanza di questo trofeo – spiega Belinelli – perché chi lo alza torna a casa con la sicurezza che sta facendo i passi giusti verso l’inizio della stagione. Noi poi giochiamo nella nostra città, in un impianto storico per la pallacanestro e per questo ci teniamo ancora di più a fare bene. Io ci sarò anche se non sono ancora del tutto in ordine fisicamente, ma voglio essere al fianco dei miei compagni".

Quello dei problemi fisici è stata la vera nota dolente di questa preparazione, con coach Luca Banchi che non è riuscito a far allenare insieme le due punte di diamante Belinelli e Will Clyburn.

"Arriviamo a questo appuntamento – sottolinea il tecnico bianconero – dovendo fare i conti con qualche problema che non ci consentirà di essere al completo. Cercheremo di scendere in campo con entusiasmo sapendo che siamo a Bologna e che dobbiamo trovare dentro di noi le risorse necessarie per tenere testa ai nostri avversari. A partire da Napoli che affronteremo stasera e che si è rinnovata molto, tutte sono agguerrite e tutte vogliono vincere".

Gli infortuni di Isaia Cordinier e di Devontae Cacok definiscono già i sei stranieri che andranno a referto. "Quando una squadra deve fin da subito fare i conti con le assenze rischia di perdere l’obiettivo primario di questo periodo dove è necessario trovare l’equilibrio su cui poi costruire il resto della stagione. Il fatto di non essere al completo ci costringe a trovare delle soluzioni che possono funzionare, ma che potrebbero non essere così produttive nel lungo periodo. In questa fase dovevamo gettare le basi per affrontare una stagione così lunga come se si stessimo preparando ad una maratona e, invece, siamo costretti a ragionare come se dovessimo correre lo sprint finale".

A referto dovrebbe andare anche Andrejs Grazulis sebbene si sia allenato molto poco con la squadra e abbia appena smaltito un lungo stop per infortunio che lo ha costretto a rimanere fermo per più di cinque mesi.