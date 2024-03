Carica Virtus: Shengelia ritorna a bordo . Il lungo partirà con i compagni per la Grecia

Salvo ripensamenti dell’ultima ora Toko Shengelia oggi si imbarcherà con i suoi compagni sul volo che porterà la Virtus in Grecia. Per sapere se il lungo georgiano prenderà parte alla gara che domani sera vedrà di fronte l’Olympiacos e la Segafredo bisognerà comunque attendere l’allenamento che questo pomeriggio la squadra bianconera svolgerà ad Atene, ma il fatto che ci siano delle speranze sull’utilizzo del giocatore è già un segnale positivo in un momento cui il cammino della Virtus è caratterizzato dalle luci dell’Europa e dalle ombre del campionato. Se è vero che i playoff di Eurolega sono la priorità che il club ha affidata alla formazione guidata da Luca Banchi, è altrettanto vero che la sconfitta di domenica a Sassari non ha spento le perplessità su un roster dove un piccolo gruppo dei suoi elementi ha un rendimento costante e garantisce un altro livello di gioco, mentre gli altri non riescono a esprimere la stessa affidabilità e questo aspetto diventa un problema non indifferente quando gli infortuni mettono ai box uno della prima categoria. Senza girarci tanto intorno il quartetto composto da Marco Belinelli, Bryan Duston, Daniel Hackett e Shengelia ha l’esperienza, la maturità e il talento per trascinare il resto della squadra a dare il meglio di se e in alcune occasioni a superare anche i propri limiti, tra l’altro il cammino fatto fino a qui dalla V nera dice anche che di questi quattro Beli e il georgiano sono un po’ più insostituibili degli altri, per cui il fatto che Toko possa essere presente anche solo per un utilizzo limitato potrebbe cambiare il volto di questa gara che è molto sentita da entrambe le sponde.

In classifica i bolognesi fanno parte di quella fascia di squadre che vanno dal terzo al quinto posto, mentre l’Olympiacos le insegue avendo una vittoria in meno. Ecco perché la partita di domani potrebbe avere una importanza cruciale per il futuro dei virtussini dato che con una vittoria non solo verrebbero spente le velleità di aggancio dei greci, ma ci sarebbe anche la possibilità di andare sul 2-0 negli scontri diretti allargando il solco. Nel frattempo la tifoseria ha dimostrato di essere in piena sintonia con la società, avendo già acquistato tutti i biglietti disponibili per la gara di venerdì 15 marzo quando sotto le Due Torri arriverà la capolista Real Madrid e anche lì ci si giocherà una buona fetta delle possibilità di andare ai playoff di Eurolega senza passare per i play-in. Un piazzamento nelle prime sei posizioni consentirebbe al club di avere maggior forza nel chiedere una licenza pluriennale a maggio, quando i giochi saranno fermi e a tavolino verrà disegnato il prossimo campionato europeo.