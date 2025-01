Che esame La Virtus con i giganti del Monaco

Il calendario della ventitreesima giornata di Eurolega prevede che questa sera (ore 20.30 diretta Sky) la Virtus ospiti i francesi del Monaco alla Segafredo Arena. Si tratta di una gara tutta in salita per la formazione di Dusko Ivanovic con il tecnico montenegrino che deve fare i conti con le assenze di Ante Zizic e di Will Clyburn contro un avversario che la carta e la classifica dicono essere di rango superiore.

"Oggi dobbiamo confrontarci contro una squadra completa – spiega il coach bianconero – che ritengo sia stata costruita per disputare le final four di questa competizione. Possono contare su giocatori eccellenti e tante soluzioni sia nell’uno contro uno con Mike James, Okobo e Lloyd, sia nel pitturato con Motijeunas".

Nonostante le assenze i bianconeri stanno attraversando un buon momento avendo vinto quattro degli ultimi sei incontri. Il fatto che questi successi siano arrivati anche quando era out Toko Shengelia dimostra che quello bolognese è un gruppo molto compatto, sebbene il recente ritorno del lungo georgiano sia stata vissuto come una ottima notizia anche perché, al di là dello spessore dei monegaschi, il vero problema è legato alla quantità di benzina presente nel serbatoio, un fattore non da poco quando la cadenza degli impegni è così ravvicinata.

Servirà ovviamente la spinta del pubblico, ma questo aiuto esterno è sempre più una certezza soprattutto quando si giocano le partite della prima competizione continentale. In palio non c’è nulla, dato che i play-in sono un orizzonte non raggiungibile, ma questo ritrovato atteggiamento battagliero dà ancora più valore allo sforzo dei giocatori nell’onorare la maglia che indossano.

"Sicuramente ci aspetta un’altra partita tosta dal punto di vista fisico e mentale – a parlare è il capitano virtussino Marco Belinelli –. Affrontiamo una squadra che arriva da tre sconfitte consecutive e vorrà approcciare questa gara fin da subito in maniera aggressiva, sia in attacco che in difesa, cercando di rubare palloni e trovare canestri facili. Hanno grandi individualità e da parte nostra dovremo scendere in campo nella giusta maniera, come stiamo facendo in questo ultimo periodo. Sarà necessario trovare soluzioni in attacco giocando di squadra, senza concedere palloni nella metà campo avversaria".

Nel frattempo il club è sempre il sul mercato alla ricerca di un giocatore che possa aiutare il gruppo a colmare la lacuna creata dal lungo infortunio di Will Clyburn e allo stesso tempo possa convivere con l’ala statunitense ex Cska quando sarà guarito dal problema al suo piede sinistro. Si aspetta, invece, Ante Zizic con il centro croato che potrebbe rientrare per la final eight di Coppa Italia che si disputerà a Torino dal 12 al 16 febbraio. Notoriamente questa manifestazione premia la formazione che in quel breve arco di tempo è sia più in forma sia più in fiducia. Da qui il fatto che questo trofeo è stato alzato anche da outsider, gruppo in cui si inserisce a pieno titolo la Virtus se continuerà a non arrivare nulla dal mercato. Questa sera arbitrano Peluga, Dragojevic e Bittner, con la gara di andata che si concluse con il punteggio di 101-85 in favore dei francesi.