COACH BANCHI. "I turchi disperati, daranno tutto»

L’Efes è con l’acqua alla gola e oggi deve vincere per non perdere l’ultimo treno che porta al post campionato, mentre alla Virtus il successo serve per non perdere contatto con la seconda posizione posizione in classifica. "Questa gara – spiega il coach bianconero Luca Banchi (foto Schicchi) – arriva in un momento nel quale entrambe le squadre cercheranno di centrare una vittoria che nel caso dei nostri avversari manca da sette turni consecutivi, a dispetto di un organico partito con l’ambizione di poter aspirare ai vertici della classifica. Rispetto alla gara di andata l’Efes ha apportato cambiamenti con l’arrivo di Daum e Oturu, in grado di aggiungere ulteriore versatilità e fisicità ad un roster già ben attrezzato dove spiccano le qualità realizzative di giocatori del calibro di Larkin, Beaubois, Bryant, Thompson e Clyburn".

A differenza della V nera, dove Banchi è stato bravo ad impostare in poco tempo una chimica vincente, nelle fila turche è mancato quell’effetto catalizzante che porta i singoli talenti ad essere un gruppo. "Indirizzeremo tutte le nostre energie – aggiunge il coach bianconero – per riuscire a interpretare con criterio ed efficacia una partita che si prospetta complessa anche per il fortissimo desiderio dei nostri avversari di risalire una classifica che, ad oggi, non rende giustizia al loro indiscusso valore".