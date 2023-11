Tonfo a Cremona per la Virtus Bologna: prima sconfitta in campionato

Bologna, 5 novembre 2023 – Prima sconfitta in campionato, seconda in tutta la stagione, per la Virtus che cade al PalaRadi di Cremona sconfitta 93-83 dalla Vanoli padrona di casa.

Le fatiche di Eurolega si sono fatte sentire come macigni nelle gambe e nella testa della formazione di Luca Banchi che ci prova, ma dopo un quarto chiuso in vantaggio, nel secondo parziale va ben presto sotto, finisce, ad inizio ultimo quarto, sotto addirittura a -21 e nonostante la reazione finale non riesce a far altro che rendere meno pesante il proprio passivo risalendo, al massimo al -7 sul 78-71 al 35’. Come detto è la prima sconfitta in campionato per le V Nere che non sfruttano la ghiotta occasione di staccare in classifica Venezia e vengono raggiunte dalle vincenti Trento e Brescia nel quartetto di testa che guida, con 5 vittorie e 1 sconfitta, la serie A. Adesso la Virtus dovrà cercare di recuperare energie fisiche e mentali in vista della sfida di giovedì in Eurolega a Madrid col Real che vale il primo posto in classifica. In campionato i bianconeri torneranno infine a giocare alla Segafredo Arena con Treviso domenica prossima.

Il tabellino

VANOLI CREMONA – VIRTUS BOLOGNA 93-83

VANOLI CREMONA: Adrian 18, Zegarowski 15, Lacey 14, Mccullogh 7, Golden 22, Pecchia 2, Denegri 7, Piccoli 3, Zanotti 4, Eboua 1. All. Finelli.

VIRTUS BOLOGNA: Pajola 3, Cordinier 13, Dobric 11, Shengelia 14, Cacok 6; Smith 10, Mickey 12, Abass 7, Belinelli 6, Mascolo, Hackett 1, Menalo ne. All. Banchi.

Arbitri: Giovanneti, Valzani, Gonella.

Note: parziali 21-23, 46-37, 71-52.

Tiri da due: Cremona 19/27; Virtus 21/34. Tiri da tre: 13/27; 8/28. Tiri liberi: 16/20; 17/25. Rimbalzi: 29; 28.