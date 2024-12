Hackett sbaglia, la Virtus cade a Brescia in volata

Bologna, 1 dicembre 2024 - La Virtus cade in volata. Una Virtus sprecona e poco attenta nei momenti decisivi del confronto cade 98-97 in casa di Brescia e si fa raggiungere dai lombardi al secondo posto in classifica.

In una partita dal punteggio alto, la formazione di Luca Banchi va subito sotto in avvio di partita, ribalta la situazione nel secondo quarto andando all’intervallo sul +5 sul 46-51 e allungando poi nella terza frazione di gioco 64-72.

La sfida si è decisa nell’ultimo quarto con Brescia che risale fino a -1, la Virtus con Belinelli e sopratutto Shengelia (20+13 e 10 falli subiti) sembra chiuderla portandosi di nuovo avanti, ma nel finale Ivanovic e un eccellente Burnell ribaltano situazione.

L’ultimo minuto è una altalena di emozioni con Burnell che segna l’ennesima inversione di vantaggio e con la Virtus che sbaglia con Hackett il canestro del controsorpasso a fil di sirena finale.

Il tabellino

LEONESSA BRESCIA 98 VIRTUS BOLOGNA 97

LEONESSA BRESCIA: Bilan 16, Ferrero ne, Dowe 6, Della Valle 15, Ndour 4, Burnell 24, Tonelli ne, Ivanovic 33, Mobio, Rivers 11, Courhooh, Pollini ne. All. Poeta

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 5, Belinelli 16, Pajola, Clyburn 12, Shengelia 20, Hackett 9, Morgan 7, Polonara 12, Diouf 4, Zizic 7, Akele, Tucker 5. All. Banchi Arbitri: Mazzoni, Perciavalle, Galasso.

Note. Parziali: 27-19, 46-51, 64-72.

Tiri da due: Brescia 22/48; Virtus 23/41. Tiri da tre: 10/20; 11/26. Tiri liberi: 24/31; 18/23. Rimbalzi: 37; 34.