Domani la sfida si trasferisce a Casale Monferrato. Il danese dovrà essere rivalutato, il georgiano fatica a recuperare dopo il pesante attacco influenzale. Lundberg out per gara-tre e anche Shengelia resta in dubbio

Iffe Lundberg salterà la gara di domani a Casale Monferrato e anche Toko Shengelia potrebbe non farcela per l’incontro che dà alla Virtus la possibilità di chiudere i conti con Tortona e di passare in semifinale. Non arrivano buone notizie dall’infermeria bianconera con l’esterno danese che nel finale di lunedì sera ha rimediato un trauma contusivo a un ginocchio ed ora deve stare a riposo nell’attesa che la situazione si risolva.

Essendo la stagione arrivata agli ultimi impegni il giocatore danese sarà valutato quotidianamente, ma in ogni caso è prevista la sua assenza nel terzo incontro di questa serie. Discorso simile per il lungo georgiano che ha rimediato una pesante influenza e continua ad avere difficoltà nello smaltire i postumi. Vista l’importanza dell’ala bianconera e la situazione in generale che non vede la formazione bolognese con l’acqua alla gola essendo sul 2-0 nel conteggio con Tortona, l’intenzione è quella di non correre rischi inutili per non inciampare in un altro problema fisico.

Senza questi due elementi la strada si fa più in salita per la squadra allenata da Luca Banchi, anche se le prime due partite della serie hanno evidenziato come Marco Belinelli e Isaia Cordinier stiano attraversando un buon momento dal punto di vista della condizione fisica e stiano arrivando anche buoni segnali da Jordan Mickey.

La V nera per spuntarla anche in trasferta deve mettere in campo la stessa difesa che è stata capace di esprimere alla Segafredo Arena, magari cercando di dare spazio a chi non ha toccato il campo nelle due partite precedenti per evitare che le prime punte finiscano la benzina nel serbatoio.

Questo potrebbe essere il motivo per cui la Virtus non ha avuto un andamento uniforme nella gara di lunedì, tenendo presente che pur essendo arrivata ottava Tortona ha un roster di livello superiore e che da quando la panchina piemontese è stata affidata Walter De Raffaele, la squadra ha avuto un impennata nel rendimento. Giocare a questi ritmi mette in difficoltà soprattutto chi ha sulle spalle parecchie partite tra coppa e campionato, per cui anche le energie vanno bilanciate.

Massimo Selleri