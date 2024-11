Virtus Bologna, l’8 novembre la sfida col Maccabi: dove vedere il match

Bologna, 7 novembre 2024 - Messa da parte il campionato, la Virtus torna in campo, a 48 ore dalla vittoria-primato con Tortona in Eurolega. La formazione di Luca Banchi è attesa, domani sera alle 20.30 alla Unipol Arena il Maccabi Tel Aviv. Sull’onda lunga della sfida di campionato, la formazione bianconera cerca di sbloccarsi anche a livello europeo in un confronto che la vede di fronte alla formazione israeliana.

“Seppur condizionati da un calendario che impedisce adeguati tempi di preparazione e di recupero, affronteremo la gara interna contro il Maccabi con l’urgenza di disputare una prestazione di alto profilo - conferma coach Luca Banchi - I nostri avversari hanno confermato nell’ultimo successo casalingo contro il Real Madrid, di essere compagine di altissimo livello, una squadra costruita attorno alla creatività dei loro esterni, alla fisicità e all’atletismo di centri che dovremo essere bravi a contenere, soprattutto a rimbalzo”.

Tra i protagonisti in campo vista anche l’assenza di Daniel Hackett, oltre a quella di Devontae Cacok, ci sarà sicuramente Matt Morgan. “Sappiamo che affronteremo una gara importante, dobbiamo scendere in campo con questa consapevolezza. Domani avremo bisogno dei nostri tifosi, della loro spinta, della loro presenza e del loro calore, mentre noi dovremo giocare duro per 40′ con senso di urgenza”.

Servizio collegamento - In occasione della gara casalinga di Eurolega all’Unipol Arena, grazie all’accordo tra Virtus Segafredo Bologna e Tper S.p.A., sarà attiva la linea speciale Tper 975, un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Biglietteria - Disponibili sul circuito Vivaticket e direttamente alla biglietteria dell’Unipol Arena da domani alle ore 18.30. Arbitri - Direzione di gara affidata a Juan Carlos Garcia, Joseph Bissang, Leandro Lezcano. Radio & Tv - Diretta su Sky Sport e Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.