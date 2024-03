DOPO LA COPPA ITALIA. L’Olimpia Milano ritrova ancora Napoli

Ventiquattresima giornata di campionato in serie A con la Virtus che, dopo la doppia trasferta in Eurolega – entrambe sconfitte sia a Kaunas sia a Belgrado, sponda Stella Rossa – avrà un giorno in più per tirare il fiato e riposarsi. Il confronto che vale il primato è in programma domani alle 20 a Brescia. La squadra di Amedeo Della Valle cercherà di prendersi la rivincita con una Virtus con la quale ha già subito due stop nel corso di questa stagione.

Le altre gare: Pistoia-Treviso 83-84; Trento-Sassari 87-76. Oggi: Cremona-Venezia; Tortona-Varese; Pesaro-Reggio Emilia; Scafati-Brindisi; Milano-Napoli.

La classifica: Brescia 34; Reyer Venezia e Virtus Bologna 32; Olimpia Milano 30; Reggio Emilia 26; Pistoia, Trento e Napoli 24; Tortona, Sassari e Scafati 22; Cremona, Varese e Treviso 18; Vuelle Pesaro 14; Brindisi 12.