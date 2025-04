Dusko Ivanovic elogia la squadra dopo la vittoria contro Milano

"Dopo la sfida di Belgrado, tutti hanno capito che in quell’occasione non siamo stati seri. Questi sono ottimi giocatori, ma solo quando giocano insieme – parole chiare da parte di coach Dusko Ivanovic che loda la sua squadra e sottolinea il momento positivo –. Dopo Belgrado ho detto che dobbiamo crescere per vincere il campionato e per farlo i giocatori devono essere liberi e concentrati come contro Milano".

Una vittoria netta: "Sono molto contento, la squadra ha giocato bene in attacco e in difesa, ha messo in campo passione, aggressività e idee chiare. Abbiamo vinto contro un’ottima squadra, forse Milano non era nella migliore serata".

Tra i migliori in campo, Matt Morgan top scorer con 16 punti. "Siamo molto felici, stiamo giocando meglio, tutto inizia dalla difesa che poi ovviamente nutre l‘attacco. Io? Cerco di fare la mia parte e creare qualcosa di positivo per i compagni. Terza vittoria consecutiva? Mettiamo più energia in campo, iniziamo meglio e come squadra giochiamo e ci troviamo con maggiore intesa".

Undici punti nel primo quarto, Will Clyburn ha dato il là alla vittoria bianconera. "Dobbiamo preoccuparci solo di noi stessi cercando di crescere e migliorare in vista del proseguo della stagione. Sono felice di essere tornato, ma conta soprattutto la squadra, adesso tutti sono molto concentrati, questa è stata una buona vittoria".

Filippo Mazzoni