Esame di maturità. Banchi: "Virtus, controlliamo il ritmo»

La Segafredo alle 21 (diretta Sky) chiude la ventesima giornata della fase di qualificazione di Eurolega scendendo in campo all’Alexander Nikolic Arena di Belgrado, l’impianto che è l’attuale campo di gioco del Maccabi Tel Aviv.

Gli israeliani, che sono stati costretti ad emigrare in Serbia vista l’attuale situazione in Medio Oriente, occupano la settima posizione e all’andata a Bologna rimediarono una sconfitta con un passivo di 10 punti.

A rovescio la Virtus occupa il secondo posto e in virtù di quel risultato se questa sera riuscisse a portarsi sul 2-0 negli scontri diretti con la formazione gialloblu farebbe un bel passo in avanti verso i playoff europei, il principale obiettivo che il club del presidente Massimo Zanetti ha consegnato alla squadra.

"Questa partita – spiega il coach bianconero Luca Banchi in una nota del club – ci obbligherà a una prova di grande maturità, soprattutto per l’urgenza di offrire una prestazione difensiva che limiti la loro efficienza realizzativa, ad oggi una delle più prolifiche dell’intera EuroLega. Controllare il ritmo, garantire protezione dell’area, vincere il duello a rimbalzo e limitare le palle perse saranno i cardini del nostro piano partita, per poter disputare una gara equilibrata di fronte a un avversario che, già nella partita di andata, ha mostrato tutto il proprio potenziale".

La V nera arriva a questo appuntamento dopo lo stop di Reggio Emilia, in una gara dove la squadra ha dato l’impressione di avere le pile scariche.

Da questo punto di vista la gara di oggi può essere una vera discriminante. Se i bolognesi riprendono il filo del discorso allora si può dire che la squadra allenata da Banchi ha semplicemente tirato il fiato al PalaBigi, altrimenti si è legittimati a pensare che il serbatoio della benzina sia in piena riserva, e questo non darebbe un bel segnale dato che venerdì si tornerà in campo ad Istanbul nella tana dell’Efes e poi domenica arriverà Brindisi in Fiera.

"Il Maccabi è una squadra particolare in un momento molto specifico – dice Isaia Cordinier – in una settimana dove disputeremo due partite in trasferta. Siamo molto concentrati anche perché questo periodo sarà molto impegnativo. Gli israeliani hanno un gioco molto veloce, quindi dobbiamo essere consapevoli e concentrati su quello che stiamo facendo come squadra e pronti a competere".

Nell’elenco dei giocatori bianconeri che potranno essere iscritti a referto torna anche il nome di Jordan Mickey.

Seppure sarà necessario utilizzare qualche cautela, il rientro del lungo statunitense consente alla panchina di dare un po’ di respiro a chi fino a qui non si è mai fermato e di rendere un po’ più graduale l’inserimento di Ante Zizic.

Arbitrano Rocha, Perez, Bissang.