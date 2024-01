Eurolega, Virtus Bologna in campo a Barcellona. “Pronti a vendere cara la pelle”

BarcelLona (Spagna), 30 gennaio 2024 – Secondo posto in palio e podio di Eurolega da difendere e consolidare. La Virtus di coach Luca Banchi scende in campo domani sera nella storica cornice del Palau Blaugrana per affrontare il Barcellona padrona di casa nella 24esima giornata di Eurolega.

Alle 20.30 la formazione bianconera è attesa da un confronto che vale per il secondo posto attualmente condiviso dalle due formazioni.

Assente Devontae Cacok operato nei giorni scorsi, la Virtus punta a recuperare pezzi importanti del proprio organico per farsi trovare pronta domani con il Barcelona e poi nella sfida di venerdì sera alla Segafredo Arena con il Partizan Belgrado.

“Arriviamo a questa gara contro il Barcellona consapevoli di affrontare una delle migliori compagini dell’intera Eurolega, la quale ha dimostrato di saper esaltare le proprie caratteristiche di gioco soprattutto nelle partite casalinghe – conferma Luca Banchi - Vogliamo presentarci a questo appuntamento mostrando la personalità e la determinazione di voler vendere cara la pelle, di giocarci ogni chance a nostra disposizione e di trovare la continuità di rendimento che possa guidarci ad un successo che sarebbe fondamentale nel proseguo del nostro cammino europeo”.

Nella consueta prestazione prepartita a parlare per la squadra è Alessandro Pajola. “Ci aspetta una partita sicuramente speciale, uno scontro quasi diretto per il secondo posto, sarà sicuramente una partita bellissima e una trasferta molto tosta in un campo veramente difficile – conferma il playmaker bianconero - L’hanno dimostrato durante tutta la stagione, parliamo di una delle squadre favorite al raggiungimento del titolo finale. Sicuramente una partita difficile e molto fisica, dovremmo essere bravi a concentrarci sul piano partita e ascoltare il nostro staff tecnico. Se punteremo sulla nostra difesa e saremo continui per tutti i 40 minuti potremo dire la nostra.”

Arbitri – Direzione di gara affidata a Belosevic, Nikolic e Cici.

Radio & Tv – Diretta tv su Sky Sport, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.