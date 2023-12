Basket Eurolega, la Virtus cade a Valencia: 79-71

Valencia (Spagna), 21 dicembre 2023 – Stavolta non riesce l'impresa: la Virtus cade a Valencia sconfitta dai padroni di casa per 79-71 e vede fermare a 4 la striscia di vittorie consecutive che l’avevano portata al secondo, solitario posto in classifica in Eurolega.

Valencia vince nella penultima e ferma i bianconeri capaci di giocare un eccellente primo tempo, ma poi bloccata nella ripresa, dove Belinelli e compagni segnano solo 24 punti totali. Bianconeri privi ovviamente di Mickey, e in campo, in avvio con il consolidato quintetto formato da Hackett, Cordinier, Belinelli, Shengelia, Dunston.

Parte meglio la Virtus avanti 2-6 in avvio, poi pian piano la Valencia prende in mano la sfida, allunga e poi trova il massimo vantaggio sul +7 in avvio di seconda frazione di gioco sul 30-23. Nel momento di maggiore difficoltà Pajola, e i canestri di Lundberg, Shengelia ribaltano completamente la situazione con la Virtus che si porta avanti 37-47 proprio all’intervallo.

Nella ripresa Valencia torna subito in scia, con la Virtus perde anche Pajola colpito durissimo da Inglis e l’ex Fortitudo Kassius Robertson che con le sue triple riporta avanti Valencia. Al 28’ padroni di casa in vantaggio 54-52 e capaci di allungare fino al 60-54 al 30' dopo un quarto chiuso avanti 23-7.Shengelia, con una tripla di apertura di ultimo quarto prova a cambiare l’inerzia del confronto. Virtus che rimane attaccata al match con le unghie e con i denti nonostante le troppe palle perse.

Nel finale Valencia ha più lucidità con l’ex Milano Davies che infila 6 punti di fila per il 71-66 con cui gli arancioni guidano a 1’48’’ dalla fine. La tripla impossibile di Belinelli riporta la Virtus a -2 a 1’ dalla fine. Lo stesso capitano bianconero sbaglia però la tripla del sorpasso. Dall’altra parte Jones dalla lunetta fa 2 su 2, riportando i suoi a +4. L’ennesima palla persa bianconera costa carissima e così Valencia ancora con Jones dalla lunetta chiude la sfida.

Il tabellino

VALENCIA 79 VIRTUS BOLOGNA 71

VALENCIA: Puerto 3, Jones 17, Inglis 4, Robertson 12, Davies 12; Reuvers, Pradilla 4, Lopez-Arostegui 9, Jovic 9, Toure 5, Hermannsson 4, Ferrando ne. All. Mumbru.

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 7, Cordinier 7, Belinelli 11, Shengelia 15, Dunston 5; Lundberg 13, Pajola 3, Dobric 2, Cacok 8, Polonara, Abass ne, Smith ne. All. Banchi.

Arbitri: Hordov, Vyklicky, Pitsilkas.

Note: parziali 26-21, 37-47, 60-54

Tiri da due: Valencia 22/33; Virtus 16/26.

Tiri da tre: 6/14; 9/24. Tiri liberi: 17/20; 12/18.

Rimbalzi: 29; 21.