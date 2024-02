Eurolega, Virtus Bologna batte Valencia 87-74 ma perde Shengelia

Bologna, 29 febbraio 2024 – Una solida Virtus batte Valencia 87-74, ma perde per infortunio Toko Shengelia. Ottima prestazione corale per i bianconeri che davanti al proprio pubblico superano anche gli spagnoli conquistando altri due ottimi punti in chiave classifica e playoff.

Il solito Belinelli a menare le danze, bene Mickey sottocanesto, ma in generale la risposta di tutta la squadra è stata ottima. Peccato per l’infortunio di Toko Shengelia uscito dopo 6’15” di gioco e mai rientrato in partita causa una distorsione alla caviglia destra che sarà rivalutate nelle prossime ore dopo gli esami strumentali di riferimento.

Bianconeri ancora in campo dopo la Coppa Italia e dopo la sosta per le nazionali, dove per altro tanti giocatori bianconeri hanno riposato ben poco. In una Segafredo Arena praticamente esaurita, 9589 presenti tra cui i giocatori del Bfc Castro, Ndoye e Zirkzee, la formazione di Luca Banchi ospita il Valencia.

Il coach grossetano si presenta in campo subito il suo classico starting-five con Hackett, Cordinier, Belinelli, Shengelia e Dunston. In avvio di sfida la Virtus tiene duro, ma soffre la fisicità del Valencia che sottocanestro fa man bassa di rimbalzo. Coach Banchi perde dopo 6’ anche Shengelia costretto a rientrare negli spogliatoi per una distorsione alla caviglia destra. Gli iberici approfittano del momento di confusione bianconero per allungare, raggiungendo il +8 sul 12-20 al 7’ dopo un parziale di 0-9.

Passato il momento di difficoltà, la Virtus riesce a riportarsi in scia nel finale di quarto con il secondo quintetto. Il pareggio, sul 25-25 arriva al 13’ con la penetrazione centrale di Pajola che spezza la difesa spagnola.

Mumbru chiama tempo ma non ferma la marea nera. Mickey riporta immediatamente dopo avanti la Virtus e una tripla delle sue di Belinelli lancia la Virtus avanti 34-28 al 16’. Polonara ci mette tanta difesa ma è ancora il capitano bianconero, poco prima dell’intervallo a mettere a segno gli ultimi 6 punti, con la tripla e tre liberi del 44-32 con cui si va al riposo.

La partita è in mano alle Vu Nere che toccano il +15 sul 51-36 al 23’, Valencia prova a risalire, ma Banchi trova punti ed energia dalla sua panchina. La sfida continua a procedere a strappi con Jones che si conferma il migliore dei suoi, mentre nella Virtus il punteggio è decisamente più distribuito tra i protagonisti in campo. La forbice del distacco rimane sempre intorno ai 10 punti. La formazione di Luca Banchi è padrona della sfida. A 36’ Mumbru prova a chiamare di nuovo tempo sul 79-67, ma in effetti non c’è più partita e la vittoria è bianconera.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 87 – VALENCIA 74

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 5, Cordinier 12, Belinelli 16, Shengelia, Dunston 8; Lundberg 11, Pajola 9, Mickey 14, Zizic 4, Abass 3, Polonara 5, Dobric ne. All. Banchi.

VALENCIA: Pangos 6, Jones 20, Anderson 4, Inglis 1, Davies 9; Harper 5, Puerto, Reuvers 7, Jovic 5, Ojeleye 9, Pradilla 8, Robertson. All. Mumbru.

Arbitri: Javor, Nikolic, Peerandi. Note: parziali 18-20, 44-32, 65-57. Tiri da due: Virtus 21/37; Valencia 19/40. Tiri da tre: 9/29; 6/15. Tiri liberi: 18/21; 18/22. Rimbalzi: 33; 32.