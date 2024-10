Eurolega, Virtus di nuovo ko con Asvel: la rimonta non basta

Villaurbanne (Francia), 10 ottobre 2024 - La Virtus va di nuovo ko e cade 87-85 in casa dell’Asvel. 0-2 per i bianconeri in questo avvio di stagione che pagano a caro presso la troppa leggerezza sottocanestro e una difesa che nel primo tempo fa letteralmente acqua.

Percentuali a tratti irreali invece per la formazione francese che trova una incredibile continuità la via del canestro, soprattutto in un primo tempo in cui i padroni di casa segnano 57 punti. Una sfida dai due volti con un primo tempo in cui i francesi non sbagliano mai un colpo e in cui la Virtus ha il merito di rimenare agganciata al match e una ripresa in cui le percentuali del primo tempo non possono che abbassarsi, con la Virtus che aggancia gli avversari già nella terza frazione di gioco, per poi rimanere punto a punto fino alla fine.

Per due quarti l’Asvel gioca un basket offensivo impressionante per qualità e continuità, da capire se solo per merito proprio o demerito di una Virtus sottotono, poi i francesi calano e i bianconeri con Diouf stratosferico, un Pajola che gioca e fa giocare e a Cordinier straordinario tornano impartita fino alla fine.

Dopo un primo in affanno a livello difensivo, ma tenuto a galla dall’attacco, la formazione di Banchi ribalta l’inerzia nel secondo tempo. La tripla di Pajola impatta sull’azione successiva al 28’. Ancora pari sul 74-74 al 33’. La sfida si decide in un finale accesissimo, con Cordinier in assoluto il migliore tra i bianconeri che viene stoppato a fil di sirena fallendo il canestro che poteva portare la sfida al supplementare. Numeri alla mano invece da sottolineare come l’Asvel abbia dominato a rimbalzo chiudendo con un conto finale 44-27 che la dice tutta sulla differenza della fisicità espressa dalle due squadre.

Il tabellino

ASVEL VILLEURBANNE 87 - VIRTUS BOLOGNAASVEL 85

ASVEL VILLEURBANNE: Harrison 13, Schofield 9, Kahudi, Maledon 17, Lauvergne 2, Jackson 2, De Colo 16, Sako 19, Light 5, Ndiaye 3, Black 1. All. Poupet.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 23, Belinelli 6, Pajola 11, Clyburn 9, Shengelia 9, Hackett, Graziulis ne, Morgan 6, Polonara 2, Doiuf 15, Zizic 4, Tucker ne. All. Banchi.

Arbitri: Lottermoser, Zamojski, Cici. Note: parziali 38-27, 57-49, 73-70. Tiri da due: Asvel 24/47; Virtus 23/41. Tiri da tre: 8/22; 8/17. Tiri liberi: 15/23; 15/21. Rimbalzi: 44; 27.